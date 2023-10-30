Ankara'da iş arkadaşlarının tartışması cinayetle bitti

TEM Otoyolunda hızla ilerleyen TIR, emniyet şeridinde duran kamyonet ve otomobili geç fark etti. Ani manevra yapan TIR'ın taşıdığı beton borular yola savruldu. Yoldan geçen araçlar ise beton boruya çarptı. Bir kişi yaralandı.