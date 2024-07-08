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Ankara'da korkutan yangın: Yerleşim yerine de sıçradı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan örtü yangını yakındaki mahalleye sıçradı. Bir ev yangından zarar görürken, söndürme çalışmalarına devam ediliyor.

17:39 - 8/07/2024 Pazartesi
DHA
Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Ankara Kızılcahamam'ın Saray Mahallesi'nde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. Alevlerin rüzgarın etkisiyle kuru otları tutuşturması sonucu büyüyen yangın, geniş alana yayıldı.


Yerleşim yerlerine sıçradı

Alevler yerleşim yerlerine de ulaştı. Mahalledeki bahçeler ve 1 ev yangından zarar gördü. Bölge halkının ihbarıyla olay yerine İl Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken; havadan destek için bölgeye jandarma helikopteri de gönderildiği öğrenildi.



#Ankara
#yangın
#Kızılcahamam
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