Diyarbakır-Mardin yangınıyla ilgili Enerji İş Sendikası'ndan önemli açıklama: Elektrik kaynaklı değil

Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu, Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin’in Mazıdağı ilçeleri arasında 20 Haziran’da meydana gelen ve 15 kişinin öldüğü yangına dair hazırladığı raporu açıkladı. Raporda yangının elektrik tellerinden çıktığı, iletim hatlarında liflenmelerin olduğu ve yangına karşı önlem alınmadığı iddia edildi.
Enerji İş Sendikası, Diyarbakır-Mardin bölgesinde meydana gelen yangınla ilgili açıklamalarda bulundu. Yangının sebebine dair sahadan alınan bilgilerin, elektrik kaynaklı olmadığına işaret ettiğini belirten sendika, elektrik emekçilerinin haksız yere hedef gösterilmesine dikkat çekti. Enerji İş Sendikası tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Diyarbakır-Mardin bölgesinde meydana gelen trajik yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Yaşanan bu acı olay hepimizin yüreğini dağlamıştır. Yargıya intikal eden bu konu hakkında değerlendirmeden özellikle kaçındığımız halde, maalesef elektrik emekçilerinin haksız ve asılsız suçlamalarla hedef gösterilmesi, bizi bu açıklamayı yapmaya itmiştir. Gece gündüz, yaz kış demeden fedakârca çalışan sahadaki emekçilerin, çalışan kardeşlerimizin itibarını zedelemesine izin veremeyiz. Elektrik emekçileri, başta Diyarbakır-Çınar, Mardin-Mazıdağı ilçeleri olmak üzere bütün bölgemizin enerji tedariğini sağlamak için büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Emekçilerin hedef alınması, onların motivasyonunu düşürmektedir.