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Diyarbakır-Mardin yangınıyla ilgili Enerji İş Sendikası'ndan önemli açıklama: Elektrik kaynaklı değil

Enerji İş Sendikası, Diyarbakır'da meydana gelen yangınla ilgili bir açıklamada bulundu. Yangının çıkış sebebinin elektrik kaynaklı olmadığına dair güçlü bulgular olduğuna dikkat çekildi.

00:40 - 6/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 00:41 - 6/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin’in Mazıdağı ilçeleri arasında 20 Haziran’da meydana gelen yangında 15 kişi hayatını kaybetti.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin’in Mazıdağı ilçeleri arasında 20 Haziran’da meydana gelen yangında 15 kişi hayatını kaybetti.

Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu, Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin’in Mazıdağı ilçeleri arasında 20 Haziran’da meydana gelen ve 15 kişinin öldüğü yangına dair hazırladığı raporu açıkladı. Raporda yangının elektrik tellerinden çıktığı, iletim hatlarında liflenmelerin olduğu ve yangına karşı önlem alınmadığı iddia edildi.

Enerji İş Sendikası'ndan gelen açıklamada ise olayın elektrik kaynaklı olmadığına dair güçlü bulgular olduğuna dikkat çekildi.

Enerji İş Sendikası, Diyarbakır-Mardin bölgesinde meydana gelen yangınla ilgili açıklamalarda bulundu. Yangının sebebine dair sahadan alınan bilgilerin, elektrik kaynaklı olmadığına işaret ettiğini belirten sendika, elektrik emekçilerinin haksız yere hedef gösterilmesine dikkat çekti. Enerji İş Sendikası tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Diyarbakır-Mardin bölgesinde meydana gelen trajik yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Yaşanan bu acı olay hepimizin yüreğini dağlamıştır. Yargıya intikal eden bu konu hakkında değerlendirmeden özellikle kaçındığımız halde, maalesef elektrik emekçilerinin haksız ve asılsız suçlamalarla hedef gösterilmesi, bizi bu açıklamayı yapmaya itmiştir. Gece gündüz, yaz kış demeden fedakârca çalışan sahadaki emekçilerin, çalışan kardeşlerimizin itibarını zedelemesine izin veremeyiz. Elektrik emekçileri, başta Diyarbakır-Çınar, Mardin-Mazıdağı ilçeleri olmak üzere bütün bölgemizin enerji tedariğini sağlamak için büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Emekçilerin hedef alınması, onların motivasyonunu düşürmektedir.

Yangın olayı ile ilgili olarak savcılık tarafından yürütülen yargı sürecini sabır ve dikkatle takip etmekteyiz.
Sahadan aldığımız bilgilere göre, yangının sebebinin elektrik kaynaklı olmadığına dair güçlü bulgular mevcut. Yangın esnasında yangının meydana geldiği bölgeye enerji verilmediği tespit edilmiştir. Elektriğin olmadığı bir bölgede elektrik kaynaklı yangın çıkması mümkün değildir
. Ancak Enerji İş Sendikası olarak bizler, hukukun üstünlüğüne olan inancımızla alınacak tüm kararları saygı ve sabırla bekliyoruz. Bu kapsamda Enerji İş Sendikası olarak, tüm elektrik emekçilerinin yanında olduğumuzu ve onlara desteğimizi sonuna kadar sürdüreceğimizi bir kez daha belirtmek isteriz. Bu trajik olayın gerçek nedenlerinin ortaya çıkması için gereken tüm iş birliğini sağlayacağımızı ve adaletin yerini bulması için elimizden geleni yapacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.”


#Diyarbakır
#Yangın
#Elektrik
37 dakika önce
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