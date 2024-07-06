Diyarbakır-Mardin yangınıyla ilgili Enerji İş Sendikası'ndan önemli açıklama: Elektrik kaynaklı değil

. Ancak Enerji İş Sendikası olarak bizler, hukukun üstünlüğüne olan inancımızla alınacak tüm kararları saygı ve sabırla bekliyoruz. Bu kapsamda Enerji İş Sendikası olarak, tüm elektrik emekçilerinin yanında olduğumuzu ve onlara desteğimizi sonuna kadar sürdüreceğimizi bir kez daha belirtmek isteriz. Bu trajik olayın gerçek nedenlerinin ortaya çıkması için gereken tüm iş birliğini sağlayacağımızı ve adaletin yerini bulması için elimizden geleni yapacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.”