|
Gündem

AFAD duyurdu: Diyarbakır ve Mardin'de dört mahalle afet bölgesi ilan edildi

AFAD, Diyarbakır ve Mardin'deki zirai alan yangınlarından etkilenen mahallelerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini bildirdi. Ayrıca, tarım ve hayvancılık zararlarının giderilmesi amacıyla bölgeye toplam 55 milyon lira ödenek aktarıldı.

15:13 - 8/07/2024 Pazartesi
AA
Diyarbakır ve Mardin'deki yangınlardan etkilenen mahalleler, 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi.
Diyarbakır ve Mardin'deki yangınlardan etkilenen mahalleler, 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi.

Diyarbakır ve Mardin'deki zirai alan yangınlarından etkilenen mahallelerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi.


AFAD'dan yapılan açıklamada, Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan ve Bağacık mahalleleri ile Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki Yücebağ ve Yetkinler mahallelerinin yangından zarar gördüğü hatırlatıldı.


'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi

Yangınlar sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği, tarım alanları ve hayvanların zarar gördüğü hatırlatılan açıklamada, yangından etkilenen mahallelerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiği bildirildi.



55 milyon lira ödenek aktarıldı

Hayatını kaybedenlerin yakınlarının ve yangından etkilenen ailelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Diyarbakır'a 3 milyon lira, Mardin'e ise 2 milyon lira olmak üzere toplam 5 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ayrıca tarım ve hayvancılık zararlarının giderilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı ve AFAD tarafından bölgeye 50 milyon lira olmak üzere toplam 55 milyon lira ödenek aktarılmıştır. Devletimizin tüm imkanlarıyla milletimizin yanında olmaya, yangınlarda zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını el birliğiyle sarmaya devam ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ailelerine başsağlığı diliyor, yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz"


#AFAD
#Diyarbakır
#Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi
#mardin
#yangın
14 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kahramanmaraş 1. etap deprem konutları ne zaman teslim edilecek son durum nedir?