AFAD duyurdu: Diyarbakır ve Mardin'de dört mahalle afet bölgesi ilan edildi

Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki ekili alanlarda yangın çıktı. 4 saatte kontrol altına alınan yangında ölü sayısı 12'ye çıktı. Yaralıların tedavisine ilişkin son durumu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır'da tedavi gören beş hastanın üçünün entübe durumda olduğunu belirtti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, anız yangınıyla ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarının ve yangından etkilenen ailelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Diyarbakır'a 3 milyon lira, Mardin'e ise 2 milyon lira olmak üzere toplam 5 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ayrıca tarım ve hayvancılık zararlarının giderilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı ve AFAD tarafından bölgeye 50 milyon lira olmak üzere toplam 55 milyon lira ödenek aktarılmıştır. Devletimizin tüm imkanlarıyla milletimizin yanında olmaya, yangınlarda zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını el birliğiyle sarmaya devam ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ailelerine başsağlığı diliyor, yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz"