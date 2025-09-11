Yeni Şafak
Ankara'da sağlık skandalı: Tonlarca üründe bozuk et tespit edildi

23:1311/09/2025, Thursday
AA
Ankara'daki üç işletmede incelenen 1 ton 250 kilogram et ve tavuk ürününün bir kısmının bozuk olduğu tespit edildi.
Başkent Ankara'da emniyet güçlerince yürütülen çalışmalar kapsamında üç köfte üreticisinde arama yapıldı. Aramalarda 11 ton 250 kilogram et ve tavuk ürününde işlem yapıldı. Ürünlerden bir kısmı, numune alınmasının ardından imha edildi. İki şüpheli gözaltına alınırken, üç işletmenin faaliyeti de geçici olarak durduruldu.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde bozuk et ve tavuk ürünü tespit edilen 3 işletmenin faaliyeti geçici olarak durduruldu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şubeleri ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Akyurt ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'ndeki 3 köfte üreticisinde arama yapıldı.

İki kişi gözaltına alındı

Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 14 milyon 500 bin lira olan 11 ton 250 kilogram et ve tavuk ürününde işlem yapıldı. Ürünlerden bir kısmı, numune alınmasının ardından imha edilirken, 2 şüpheli "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Söz konusu işletmelerin faaliyetleri Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince geçici olarak durduruldu.



