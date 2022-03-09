Ankara'da sahte emlakçılara baskın: 29 kişiyi 3 milyon TL dolandırmışlar

Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar, kendilerine emlakçı süsü veren dolandırıcıların ağına düştü. Satış için anlaşmaya varan vatandaşlar, dolandırıcılara ödeme yaptı. Ardından da devir için birlikte tapu müdürlüğüne gitti. Şebekeyle birlikte hareket eden tapu memuru, vatandaşları oyalayıp satışı yapmadı. Evin tapusunu alamayan vatandaşlar ise dolandırıcılardan paralarını geri istedi.

REHİN ALDILAR

Emlak ofislerinde vatandaşları zorla alıkoyan şüpheliler, darp ettikleri mağdurları polise ihbarda bulunmamaları için tehdit etti. Dolandırıcıların elinden kurtulan mağdurlar soluğu emniyette aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine Ankara Emniyeti çalışma başlattı. Sahte emlakçıların bu şekilde 29 kişiyi yaklaşık 3 milyon TL dolandırdığı belirlendi. Teknik ve fiziki takibe alınan şüpheliler 4 ay adım adım izlendi.

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Adreslerde tomar tomarnnakit para ele geçirildi.

37 GÖZALTI

Dolandırıcıların deşifre olan emlak ofislerini kapatıp farklı isimle yeni ofisler açtıkları, suçtan elde ettikleri gelirle de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlendi. Aralarında memurların da bulunduğu 41 şüphelinin yakalanması için dün düğmeye basıldı. 43 adrese yapılan baskınlarda şüphelilerden 37’si kıskıvrak yakalandı. Firarilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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