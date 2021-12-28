Ankara'da sürpriz görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan TİSK heyetini kabul edecek

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Sayın Vedat Bilgin ile bir araya gelecek.

Önemli değerlendirmeler yapılacak

Ziyarette, çalışma hayatına ilişkin gelişmelerin yanı sıra TİSK ekosisteminin gelecek döneme ait planları hakkında değerlendirmeler yapılması bekleniyor.

Memur-Sen heyeti ile de görüşmüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyeti kabul etmişti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabule, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de katılmıştı.