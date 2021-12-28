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ANKARA

Ankara'da sürpriz görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan TİSK heyetini kabul edecek

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve beraberindeki heyeti bugün saat 19:00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edecek.

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Haber Merkezi Diğer
Ankarada sürpriz görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan TİSK heyetini kabul edecek
Recep Tayyip Erdoğan

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Sayın Vedat Bilgin ile bir araya gelecek.

Önemli değerlendirmeler yapılacak

Ziyarette, çalışma hayatına ilişkin gelişmelerin yanı sıra TİSK ekosisteminin gelecek döneme ait planları hakkında değerlendirmeler yapılması bekleniyor.

Memur-Sen heyeti ile de görüşmüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyeti kabul etmişti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabule, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de katılmıştı.

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