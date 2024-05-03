Ankara’da ulaşım çilesi

Ankara’da önceki akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Törekent Metrosunda ulaşım su basması nedeniyle Yenimahalle - Atatürk Kültür Merkezi istasyonları arasında kalan bölüm hizmet dışı kaldı. İstasyon çevresinde oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle ulaşım yer yer gecikti. Otobüs bekleyenler istasyonda yoğunluk oluşturdu.
KRİTİK SEVİYEYE ULAŞTI
Elektrik Gaz Otobüs (EGO) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Ankara’yı etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle Ankara Metrosu Akköprü İstasyonu’nda su seviyesi yeniden kritik seviyeye yükselmiştir. Bu nedenle Atatürk Kültür Merkezi ve Yenimahalle istasyonları arasında ulaşım ring otobüsleriyle sağlanacaktır” ifadelerine yer verildi.
RİNG SEFERLER KONULDU
15 Temmuz Kızılay hattına gitmek isteyen vatandaşlar Yenimahalle istasyonunda inerek, buradan ring otobüsleriyle ulaşım sağladı. Otobüs bekleyenler istasyonda yoğunluk oluşturdu.