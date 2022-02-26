​Ankara’da yoğun diplomasi: Hulusi Akar ve Mevlüt Çavuşoğlu önemli telefon görüşmeleri gerçekleştirdi ​

Rusya’nın Ukrayna işgali ardından Ankara’da diplomasi hızlandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.

Borrell, Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medyadan “Kabul edilemez bu saldırganlığı mümkün olan en kısa sürede sonlandırmak için koordinasyon içinde olmak üzere mutabık kaldık” değerlendirmesinde bulunurken Çavuşoğlu ile Kuleba’nın telefon görüşmesi ile ilgili detaylar hakkında bilgi verilmedi. Çavuşoğlu ile Kuleba dün de telefonda görüşmüştü.

REKLAM

TÜRKİYE İNSANİ YARDIMA HAZIR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da ilk olarak İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ukrayna’daki son gelişmeler ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı. Bakan Akar bu görüşmenin ardından Ukraynalı mevkidaşı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede Bakan Akar, Türkiye’nin insani yardıma hazır olduğunu, barış ve huzurun sağlanması için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini kaydetti.

GÜNDEM Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi başladı