Ankaralı'nın çilesi bitmiyor: Vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonsuzluğuna isyan etti

Vatandaşlar isyan etti
Ankara’da Havalimanı servisi olarak vatandaşlara hizmet eden BelkoAir firmasının, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile olan sözleşmesinin bitmesiyle Esenboğa Havalimanı’na gitmek isteyen vatandaşların ulaşımı çileye döndü. 5 Nisan’dan bu yana AŞTİ- Esenboğa Havalimanı arasında 442 hat numaralı EGO’ya bağlı belediye otobüsleri ile ulaşımı sağlamaya çalışan vatandaşlar Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonsuzluğuna isyan etti.
AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Selahattin Yağcı, “Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmayı hedefleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’nın sorunlarını çözmek yerine kumar masasına oy toplamak için il il gezmeyi tercih ediyor. Daha insanların şehir için ulaşımına çözüm bulamayan Yavaş, ülke sorunlarına nasıl çözüm bulacak merak ediyorum. Ankara Esenboğa Havalimanı’na gitmek isteyen vatandaşların sorunu çok basit bir şekilde çözüme kavuşturulacakken, ilgisizlik, bilgisizlik ve liyakatsiz yönetim yüzünden devasa bir soruna dönüştü. Ankaralılar çektikleri çileyi not ediyorlar. Günü gelince hesap defteri açılır gereken yapılır. Hizmet yok algı çok. Algı yaratmak için yaptığı reklamı vatandaşın sorunlarını çözmek için harcasaydı Ankara şimdi bambaşka bir yer olurdu.” ifadelerini kullandı.