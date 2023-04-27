Ankaralı'nın çilesi bitmiyor: Vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonsuzluğuna isyan etti

AK Parti döneminde Ankaralı vatandaşlara şehir içi ulaşımda konfor vaade eden ve bu vaadi sonuna kadar yerine getiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra CHP’ye geçmesiyle vizyonsuzluğun kitabını yazmaya başladı. Esenboğa Havalimanına 442 hat numaralı EGO’ya bağlı belediye otobüsleri ile ulaşımı sağlamaya çalışan vatandaşlar otobüs içerisinde ne valizlerini koyabilecek bir yer bulabildi, ne de oturabilecek bir koltuk bulabildi.

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Selahattin Yağcı