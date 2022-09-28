Ankara'nın diplomatik başarısı dış basında: 'İdam edileceklerdi Türkiye kurtardı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşen Türkiye'nin uluslararası diplomatik başarıları dış basında yankı uyandırmaya devam ediyor.

Bütün dünyanın takdir ettiği tahıl koridorunun açılmasında büyük rol oynayan Türkiye, geçtiğimiz günlerde Rusya ile Ukrayna arasındaki en büyük esir takasını sağlayarak da dünyanın gündemine oturmayı başardı. İmkansız gözüyle bakılan esir takası Türkiye'nin mekik diplomasisi ile gerçekleşti.

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"Tahıl Anlaşmasından Esir Takasına"

İngiltere'nin başkenti Londra'da Arapça olarak yayınlanan El Kuds El Arabi gazetesi, "Tahıl Anlaşmasından Esir Takasına" başlığıyla Türkiye'nin diplomatik başarılarına dair bir analiz haber yayınladı.

Analiz haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya-Ukrayna savaşını sonlandıracak bir siyasi çözüme ulaşmak için gösterdiği çaba övgüyle ele alındı.

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İmkansız olarak nitelendirilen diplomasinin Ankara tarafından ustalıkla yürütüldüğünden bahsedilen haberde, "Rusya ile Ukrayna arasında yaklaşık yedi ay önce savaş başlamasından bu yana Türkiye iki ülkeye karşı tutumlarda büyük bir denge koruma şeklinde tezahür eden karmaşık bir diplomasi süreci yürüttü. Ukrayna'ya Bayraktar SİHA'ları vermesine ve bu silahların Rus ordusuna yoğun ve öldürücü darbeleriyle acı yaşatmasına rağmen Türk diplomasisi bir ülkeyi destekleyip öbürünü desteklememekle nitelenebilecek herhangi bir hata yapmamakta fiilen başarılı oldu." ifadelerine yer verildi.

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'Türkiye tarafsızlığını korudu'

Türkiye'nin Ukrayna'ya insansız hava araçları vermesine, Rus saldırısını kınamasına, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğini açıklamasına ve Rusya'da yapılan ilhak referandumunu kınamasına rağmen "Rusya'nın güvenlik ihtiyaçlarını anlıyoruz" türünden karşı tutumlar aldığı, 'Rusya'ya karşı Batı provokasyonlarını' reddettiğinin altı çizildi.

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'Hem Moskova hem Kiev için hayati öneme sahip'

"Montrö Sözleşmesi'nin uygulanmasında dengeli bir tutum aldı ayrıca Rusya'ya karşı Batı yaptırımlarına katılmayı reddetti." Vurgusunun yer aldığı haberde, "Türkiye, dengeli tutumunun yanı sıra bütün taraflara önemini vurgulamak için stratejik jeopolitik konumunu kullandı. Bu da hem Moskova hem Kiev için hayati bir rol oynayan Türkiye ile siyasi, askeri aynı zamanda ekonomik temas kanallarını ayakta tutmalarının sağladığı müktesebatlarını kaybetme korkusuyla çatışan tarafların Türkiye ile herhangi bir ihtilafa girmesini engelledi." denildi.

"İdam edileceklerdi Türkiye diplomasisi hayat verdi"

Türkiye'nin çabalarıyla gerçekleşen esir takasının önemine dikkat çekilen analizde esir şu ifadeler kullanıldı;