Ankara’nın suyu yolda kayboluyor

ASKİ, kar yağışından sonra şehir şebekesine verilecek suyun artırılacağını duyurmuştu. Ancak son yağışlar da kesintilerin önüne geçemedi. 153 Mavi Masa hattını arayan Yeni Şafak muhabirine, daha önce verilen “Kar yağınca su gelecek” yanıtının artık geçerli olmadığı belirtildi. ASKİ yetkilileri, son kar yağışının yeterli olmadığını ifade etti. Yetkililer, kesintilerin nedenini bu kez de nüfus yoğunluğuna bağladı. Nüfusun yoğun olduğu bazı bölgelere yeterli su ulaştırılamadığı kaydedildi. Kentin görece dışında kalan ve ciddi nüfusu olmayan Kahramankazan'ın nüfusunun artması nedeniyle bazı ilçelere gönderilen suyun azaldığı bildirildi. ASKİ'nin su kesintilerine ilişkin sunduğu gerekçeler ilçeden ilçeye de değişiyor. Bazı bölgelerde kot farkı, bazı yerlerde ise su manevrası çalışmaları gerekçe gösteriliyor. Suyun verildiği saatlerde şebekede oluşan yüksek basınç nedeniyle bazı bölgelerde boruların patladığı, dolayısıyla kesintilerin uzadığı savunuluyor.