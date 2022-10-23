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POLİTİKA

‘Ankara’ya gelmeye hazırız’ demiş

İsveç Başbakanı, Ankara ziyareti için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
‘Ankara’ya gelmeye hazırız’ demiş
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson

İsveç’in yeni Başbakanı Ulf Kristersson, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup göndererek Ankara ziyaretine hazır olduğunu bildirdi. Erdoğan konuyla ilgili “İsveç’in yeni başbakanı randevu talebinde bulundu. Arkadaşlarımıza ‘Randevu verin, gelsin’ dedim” açıklamasında bulunmuştu. İsveç’teki Aftonbladet gazetesi, Kristersson’un Ankara Büyükelçisi aracılığıyla Erdoğan’a Perşembe günü bir mektup gönderdiğini yazdı. Mektupta “Umarım kısa süre içinde sizinle NATO konusunda ayrıntılı bir görüşme yapabiliriz. Size uygun olur olmaz Ankara’ya gelmeye hazırız” denildiği ifade edildi. Kristersson mektubunda “Türkiye’nin güvenlik sorunlarını çok ciddiye alıyoruz ve terör örgütü PKK, diğer terör örgütleri ve bunların kollarından gelen tehditler dahil olmak üzere terörün tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede iş birliği yapmak istiyoruz” satırlarına yer verdi.

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