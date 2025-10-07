Anket sorusu tartışma çıkardı

Yeni Şafak
Erdal Kılınç
Erdal Kılınç
04:007/10/2025, Salı
CHP’nin yaptırdığı anketler parti içinde kriz çıkardı. CHP logolu bir ankette “Mutlak butlan kararı çıkması durumunda ayrı bir parti kurulması hakkında ne düşünüyorsunuz, yeni partiye oy verir misiniz?” sorusu bazı vekillerin tepkisine neden oldu. CHP lideri Özel eleştirileri, “Böyle bir anketten de sorudan da haberim yok” diyerek geçiştirdi.

CHP’nin Abant toplantısı parti içi hararetli tartışmalara sahne oldu. Genel Başkan Özgür Özel’in konuşmasıyla başlayan toplantıda CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, “Mutlak butlan kararı çıkması durumunda ayrı bir parti kurulması hakkında ne düşünüyorsunuz, yeni partiye oy verir misiniz?” sorusunun yer aldığı anketi eleştirdi.

BU TİP SORULAR YANLIŞ

Salıcı, CHP logolu bir ankette yer alan bazı soruları eleştirerek, “Partinin parasıyla böyle anketler mi yapılıyor?” dedi. Ankette, söz konusu soruya ek olarak; “Ayrı partiye oy verir misiniz?”, “Yeni parti kurulursa yüzde kaç oy alır?” gibi soruların yer aldığını belirten Salıcı, bu tip soruların yanlış olduğunu belirtti. Özel, bir gün sonra yaptığı açıklamada, “Bu sorudan haberim de bilgim de yok. Her hafta ortalama 30 anket yapılıyor. Anket şirketleri bazı durumları daha iyi anlamak için bu tür sorular sorabiliyor. Bizim dahlimiz yok, özel bir şirket tarafından hazırlanmış” dedi.





