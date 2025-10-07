Anket sorusu tartışma çıkardı

Salıcı, CHP logolu bir ankette yer alan bazı soruları eleştirerek, “Partinin parasıyla böyle anketler mi yapılıyor?” dedi. Ankette, söz konusu soruya ek olarak; “Ayrı partiye oy verir misiniz?”, “Yeni parti kurulursa yüzde kaç oy alır?” gibi soruların yer aldığını belirten Salıcı, bu tip soruların yanlış olduğunu belirtti. Özel, bir gün sonra yaptığı açıklamada, “Bu sorudan haberim de bilgim de yok. Her hafta ortalama 30 anket yapılıyor. Anket şirketleri bazı durumları daha iyi anlamak için bu tür sorular sorabiliyor. Bizim dahlimiz yok, özel bir şirket tarafından hazırlanmış” dedi.