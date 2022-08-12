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TRABZON

Anne sen kahraman doğurdun: Şehit Astsubay Gedik anıldı

Trabzon Maçka’da PKK'lı teröristlerin şehit ettiği Eren Bülbül'ü korumak için kendini siper eden ve 41 kurşunla şehadete yürüyen kahraman Astsubay Ferhat Gedik’in ölümünün üzerinden 5 yıl geçti. Şehidin kardeşi Neriman Gedik, “Abimle gurur duyuyoruz. Anneme ‘Üzülme bu kahramanı sen doğurdun’ diyorum” dedi.

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Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Anne sen kahraman doğurdun: Şehit Astsubay Gedik anıldı
Trabzon Maçka.

Trabzon’un Maçka ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından 11 Ağustos 2017 şehit olan Eren Bülbül’ü korumak için kendini siper eden ve 41 kurşun yiyerek şehadete yürüyen kahraman Astsubay Ferhat Gedik’in ölümünün üzerinden 5 yıl geçti.

Şehit Ferhat Gedik
Şehit Ferhat Gedik

VATAN İÇİN MÜCADELE ETTİ

  • Yeni Şafak, Gedik’in şehadetinin beşinci yılında kız kardeşi Neriman Gedik’e ulaştı. Geçen beş yıla rağmen şehidin ailesinin acısı ilk günkü tazeliğini koruyor. Şehit Astsubay Ferhat Gedik’in kız kardeşi Neriman Gedik, abisini Yeni Şafak’a anlattı. Ölüm haberini duyduktan sonra büyük bir şok yaşadıklarını kaydeden Gedik, “Duygularım kelimelere sığmayacak bir şey. Gurur ve acıyı bir arada yaşıyoruz. Beş yıl oldu şokunu atamadık. Dilimiz hala düğümleniyor. İzindeyken bile göreve gittiği olurdu. Hep vatan için mücadele etti. O, vatanı için her şeyi yapardı.” dedi.

GURUR DUYUYORUZ

Sırf reklam için ortalığı karıştıranların olduğunu kaydeden Gedik, “Sırf sosyal medyada reklam yapmak için bizi ziyaret edenler var. Allah devletimizden razı olsun. ‘İyi ki varsın Eren’ den rahatsızlığımız yok bir yarışma yok aslında orada. Biz abimle gurur duyuyoruz. Anneme ‘Üzülme bu kahramanı sen doğurdun’ diyorum” şeklinde konuştu.

Erdoğan’dan anma

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şehit Eren Bülbül ve şehit Astsubay Ferhat Gedik’i andı. Erdoğan mesajında “Şehitlerimizin eli kanlı katiller sürüsüne cesurca karşı gelişinden aldığımız güçle terörle mücadelemize aman vermeden devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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