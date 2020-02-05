Anne ve oğlunun cinayet şüphelisi komşuyu burnundaki çizik ele verdi

Yapılan çalışmalar sonunda da Suriyeli ailenin alt kat komşusu Ş.B. gözaltına alındı.

İzmir'deki olay, dün sabah Irmak Mahallesi Dr. Burhan Özfatura Caddesi'ndeki 2 katlı bir binanın en üst katında yaşandı. Çocuk ağlama sesi gelen Suriyeli ailenin oturduğu daireye kapısı açık olan kapıdan giren binada oturanlar, 5 aylık hamile olan Manar Alahmed'i yatak odasında kanlar içinde buldu. Annesinin yanı başında sürekli ağlayan 2 yaşındaki çocuğu alıp, dışarı çıkan komşular hemen polisi aradı.

Adrese gelen polis ekipleri, evde yaptıkları araştırmada, başka bir odada da 5 yaşındaki Muhammed Cemel'in cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede annenin 6 yerinden bıçaklanarak, oğlunun ise plastik kelepçeyle boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

Olay sırasında inşaat işçisi eşi Halil Muhammed'in işte olduğu saptanan anne ve oğlu, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Menemen Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kulağında kan izi ve burnunda çizik olan komşuya gözaltı

Çifte cinayetin ardından çalışma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonunda da Suriyeli ailenin alt kat komşusu Ş.B. gözaltına alındı.

Polisin kulağındaki ezik ve kan lekesi ile burnundaki çiziği fark edip, gözaltına aldığı Ş.B.'nin ifade işlemine henüz başlanmadığı öğrenildi. Manar Alahmed'in kolundaki altın bileziklerin alındığının ortaya çıkması üzerine polisin hırsızlık şüphesi üzerinde durduğu çifte cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.