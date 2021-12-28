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KOCAELİ

Annenin öldüğü feci kazada sürücülere ev hapsi cezası verildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otobüsün altında kalan annenin hayatını kaybettiği, kızlarının ise yaralandığı kazada özel halk otobüsü ve hafif ticari aracın sürücülerine ev hapsi cezası verildi.

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Haber Merkezi İHA
Annenin öldüğü feci kazada sürücülere ev hapsi cezası verildi
Annenin öldüğü feci kazada sürücülere ev hapsi cezası verildi.

Kaza, dün Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi Şehit Abdullah Horoz Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Z.Ç. idaresindeki 41 J 6064 plakalı özel halk otobüsü, ara sokaktan çıkan M.Y. yönetimindeki 54 ZY 920 plakalı Renault marka hafif ticari araçla çarpıştı.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yolun karşı şeridine savrulurken, otobüs ise önce durağa, sonra bir marketin camına çarparak durabildi. Kaza sırasında yolun karşısından durağa doğru geçen anne ve iki çocuğu otobüsün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İKİ SÜRÜCÜYE EV HAPSİ

Otobüsün altında kalan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralanan yabancı uyruklu anne Amira Alahmad (45) Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne, çocukları İ.H. ile N.H. ise Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan anne Amira Alahmad, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında hayatını kaybetti. Feci kazada ölen anne Pelitli Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Öte yandan, emniyetteki işlemleri tamamlanan özel halk otobüsü şoförü N.Z.Ç. ve hafif ticari aracın sürücüsü M.Y. Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Her iki sürücüye de çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi cezası verildiği öğrenildi.

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