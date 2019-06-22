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ANTALYA

Antalya Akseki'de yol otobüsü devrildi

Antalya'da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Antalya'nın Akseki ilçesinin Murtiçi mevki'inde şehirler arası yolcu otobüsünün yan yatması sonucu meydana gelen kazada 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

Haber Merkezi IHA
Kazanın ardından bölgeye sağlık ve güvenlik ekibi gönderildi.
Kazanın ardından bölgeye sağlık ve güvenlik ekibi gönderildi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Konya- Antalya karayolu Akseki ilçesi Murtiçi Mahallesi'nde meydana geldi.

Antalya'dan Konya yönüne seyreden 42 ADF 220 plakalı yolcu otobüsünün yağmurun etkisiyle kontrolden çıkarak devrildiği kazada, 25 kişinin yaralandı.

Kaza sonrasına olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yola savrulan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden geçen Konya 112 Acil Sağlık Merkezi ekipleri yaptı. Kazadan yara almadan kurtulan yolcular ve çevredekiler, açtıkları branda ve naylonlarla yaralıları yağmurdan korumaya çalıştı.

Yaralılar olay yerindeki müdahaleden sonra ambulanslarla Akseki, Manavgat ve Seydişehir'deki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.

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