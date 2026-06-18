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Antalya Büyükşehir Belediyesi İştiraki ANSET soruşturmasında yeni gelişme: 5 kişi cezaevine gönderildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi İştiraki ANSET soruşturmasında yeni gelişme: 5 kişi cezaevine gönderildi

10:2618/06/2026, Perşembe
AA
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Soruşturmada, ihalelere müdahale ve suç gelirlerinin aklanması sonucu 113,4 milyon liralık kamu zararı oluştuğu tespit edilmişti.
Soruşturmada, ihalelere müdahale ve suç gelirlerinin aklanması sonucu 113,4 milyon liralık kamu zararı oluştuğu tespit edilmişti.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, "ihaleye fesat karıştırmak", "rüşvet", "suçtan elde edilen gelirin aklanması", "edimin ifasına fesat karıştırmak" iddialarına ilişkin ANSET'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.S.Ö, S.Ü. ile M.Ş. savcılık ifadelerinin ardından salıverildi.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Antalya Büyükşehir Belediyesinde genel sekreter olarak görev yaparken aynı soruşturma kapsamında tutuklanan Cansel Çevikol Tuncer'in eşi Volkan Tuncer, Dilara Aslan, Emine Büyükbıçak, Nezir Irkın ve Şevket Akkaya tutuklandı, B.A. ile Tuncer'in kayınvalidesi N. Tuncer adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Cansel Çevikol Tuncer, eşi ve kayınvalidesinin mal varlıklarına el konuldu.

Ne olmuştu?

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, 30 Nisan'da Antalya merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Denizli ve Edirne'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli yakalanmış, operasyonun devamında 2 zanlı daha gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 2'si emniyetten serbest kalırken, 11'i savcılık sorgusunun ardından salıverilmişti. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 14'ü tutuklanmış, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ameliyat olduğu için ilk başta gözaltı kararı uygulanamayan belediyenin genel sekreteri Cansel Çevikol Tuncer ise hastaneden taburcu edildikten sonra gözaltına alınmış ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Haklarında gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin arandığı bildirilmişti.

Soruşturma kapsamında, mülkiye başmüfettişi tarafından hazırlanan rapor, bilirkişi incelemeleri ve emniyet birimlerince yapılan teknik ve fiziki araştırmalar sonucunda, ANSET tarafından gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlükler tespit edildiği belirtilmişti.

Soruşturmada, kamu ihalelerine müdahale edildiği, haksız menfaat temin edildiği ve elde edilen suç gelirlerinin çeşitli yöntemlerle aklandığı yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı, 113 milyon 426 bin 440 lira tutarında kamu zararına neden olunduğunun belirlendiği ifade edilmişti.

Soruşturma kapsamında 13 Mayıs'ta düzenlenen ikinci operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 2'si tutuklanmıştı.



#ANSET
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