Eski genel sekreterin yakınları gözaltında: ANSET’e üçüncü operasyon

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan eski Genel Sekreter Cansel Çevikol Tuncer’in taşınmaz mallarının edinim süreçlerinde açıklanamayan para transferleri saptanınca yakın ailesi de takibe alındı. ANSET soruşturmasının üçüncü operasyonunda, Tuncer’in eşi Volkan Tuncer, kayınvalidesi Nahide Tuncer ve belediye iştiraklerinde görevli 7 personel gözaltına alındı. Bir memurun ise İstanbul’da ifadesinin alınacağı öğrenildi.