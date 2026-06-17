Eski genel sekreterin yakınları gözaltında: ANSET’e üçüncü operasyon

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi ANSET’e yönelik “ihaleye fesat karıştırmak”, ve “rüşvet” gibi suçlardan yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan eski Genel Sekreter Cansel Çevikol Tuncer’in taşınmaz mallarının edinim süreçlerinde açıklanamayan para transferleri saptanınca yakın ailesi de takibe alındı. ANSET soruşturmasının üçüncü operasyonunda, Tuncer’in eşi Volkan Tuncer, kayınvalidesi Nahide Tuncer ve belediye iştiraklerinde görevli 7 personel gözaltına alındı. Bir memurun ise İstanbul’da ifadesinin alınacağı öğrenildi.
TUTUKLU SAYISI 17
ANSET’e düzenlenen ilk operasyonda, aralarında eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Tuncer’in de bulunduğu 15 kişi tutuklanmış, ikinci operasyonda da 2 şüpheli tutuklanmıştı.