Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: 14 gözaltı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: 14 gözaltı

08:4614/01/2026, Çarşamba
G: 14/01/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında yeni dalga operasyon.
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında yeni dalga operasyon.

Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında belediye birimleri ASAT ve ALDAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıntılar geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.


#Antalya Büyükşehir Belediyesi
#ASAT
#ALDAŞ
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! En düşük emekli maaşı 20 bin TL olarak ödenecek mi, TBMM'den geçti mi? SSK, Bağkur ve EYT'li...