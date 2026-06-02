Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yeni soruşturma: 3 gözaltı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yeni soruşturma: 3 gözaltı

11:322/06/2026, Salı
DHA
Sonraki haber
Gözaltı kararı verilenler arasında Muhittin Böcek'in kuaförü Ö.S. de var.
Gözaltı kararı verilenler arasında Muhittin Böcek'in kuaförü Ö.S. de var.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yeni soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 4 şüpheliden 3'ü yakalandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, belediye çalışanı Z.B.Ş., belediyenin sosyal medya şirketi yöneticisi B.Ü., gazeteci C.D. ve Muhittin Böcek'in kuaförü Ö.S. hakkında gözaltı kararı verildi. 4 şüpheliye yönelik bu sabah operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, firari şüpheli C.D.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediyeye yönelik yürütülen soruşturmanın diğer soruşturmalardan bağımsız olduğu kaydedildi.


#antalya büyükşehir belediyesi
#antalya
#rüşvet soruşturması
#yolsuzluk soruşturması
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
A101 4 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: Katlanabilir portatif mangallı masa geliyor! Bu hafta hangi ürünler satışta olacak?