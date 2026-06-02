Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yeni soruşturma: 3 gözaltı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, belediye çalışanı Z.B.Ş., belediyenin sosyal medya şirketi yöneticisi B.Ü., gazeteci C.D. ve Muhittin Böcek'in kuaförü Ö.S. hakkında gözaltı kararı verildi. 4 şüpheliye yönelik bu sabah operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, firari şüpheli C.D.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.