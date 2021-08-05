4 yaşındaki Hasan ailesini yanmaktan kurtardı

Yangın, Şekerhane Mahallesi Eğri Köprü Caddesi üzerinde bulunan bir binada çıktı.
Evin 4 yaşındaki oğlu Hasan evin içerisinden çıkan dumanları görünce uyuyan babası Erdoğan Kalecik’i uyandırarak evin yandığını söyledi.
Faciayı önledi
Baba alev ve dumanları görünce eşi ve 3 çocuğu ile birlikte kendilerini dışarı attılar. Komşularının itfaiyeye haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, alevleri kısa sürede söndürdü. 3 katlı binanın diğer katlarında oturan vatandaşlar dumandan zehirlenmemek için balkonlara çıktı.
“Oğlum hayatımızı kurtardı"
Baba Erdoğan Kalecik oğluna bakarak, “Oğlum bizim hayatımızı kurtardı, Allah ondan razı olsun” diyerek duygulu anlar yaşadı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede söndürüldü. Polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.