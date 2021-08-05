4 yaşındaki Hasan ailesini yanmaktan kurtardı

Yangın, Şekerhane Mahallesi Eğri Köprü Caddesi üzerinde bulunan bir binada çıktı.

İHA Kalecik ailesi kendilerini alevlerden son anda kurtardılar.

Evin 4 yaşındaki oğlu Hasan evin içerisinden çıkan dumanları görünce uyuyan babası Erdoğan Kalecik’i uyandırarak evin yandığını söyledi.

İHA Yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Faciayı önledi

Baba alev ve dumanları görünce eşi ve 3 çocuğu ile birlikte kendilerini dışarı attılar. Komşularının itfaiyeye haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, alevleri kısa sürede söndürdü. 3 katlı binanın diğer katlarında oturan vatandaşlar dumandan zehirlenmemek için balkonlara çıktı.

İHA 4 yaşındaki Hasan ailesinin hayatını kurtardı.

“Oğlum hayatımızı kurtardı"

Baba Erdoğan Kalecik oğluna bakarak, “Oğlum bizim hayatımızı kurtardı, Allah ondan razı olsun” diyerek duygulu anlar yaşadı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede söndürüldü. Polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.

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