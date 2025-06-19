Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Antalya'da 15 kilo eroin ele geçirildi

Antalya'da 15 kilo eroin ele geçirildi

16:0019/06/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Şüphelinin adresinde yapılan aramada 15 kilo eroin, hassas terazi ve bir miktar para ele geçirildi.
Şüphelinin adresinde yapılan aramada 15 kilo eroin, hassas terazi ve bir miktar para ele geçirildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 kilogram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucunun kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

M.O'nun, ikametinde uyuşturucu bulundurduğunu ve bunu "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları aracılığıyla piyasaya süreceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada 15 kilo eroin, hassas terazi ve bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.O., emniyetti işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.



#Antalya
#Kepez
#Eroin
#Hassas terazi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Şanlıurfa TOKİ AFAD kurası çekiliş sonuçları isim listesi