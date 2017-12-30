Antalya'da 2 binden fazla sahte içki ele geçirildi

Antalya'da düzenlenen operasyonda 2 bin 273 şişe sahte içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından sahte içki üreten ve depolayan kişilere yönelik operasyon düzenledi. 2 bin 273 şişe sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, serbest bırakıldı.
Şüphelilerin, sahte içkileri yılbaşı gecesi kentteki otellere ve eğlence merkezlerine satacağı öne sürüldü.
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