Antalya’da 200 bin kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirildi

12:181/10/2025, Çarşamba
IHA
Aramada 1 kilo 80 gram metamfetamin, 200 bin kullanımlık A4 kannabinoid uyuşturucu madde, 1 hassas terazi ve 2 av tüfeği ele geçirildi.
Antalya’da bir eve düzenlenen operasyonda 1 kilo 80 gram metamfetamin ve 200 bin kullanımlık A4 kannabinoid uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Kepez ilçesinde uyuşturucuya yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek çalışmasıyla şüpheliye ait evde yapılan aramada 1 kilo 80 gram metamfetamin, 200 bin kullanımlık A4 kannabinoid uyuşturucu madde, 1 hassas terazi ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




#Antalya
#Kepez
#Uyuşturucu
