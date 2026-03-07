Yeni Şafak
Antalya’da 500 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

20:137/03/2026, Cumartesi
Ele geçirilen kaçak ürünlere el konulurken, şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 500 litre kaçak/sahte etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili Mısır uyruklu bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 500 litre kaçak/sahte etil alkol ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, kaçak alkol ve sahte ürün ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Konyaaltı ilçesinde yapılan çalışmada, Mısır uyruklu R.M.S.M. isimli şüpheliye ait araçta arama yapıldı. Jandarma ekiplerinin araçta gerçekleştirdiği aramada, toplam 500 litre kaçak/sahte etil alkol ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlere el konulurken, şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.


