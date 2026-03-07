Çine’de 55 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalar sonucunda K.Ö. (45) isimli şahsın Efeler ilçesinden temin ettiği kaçak sigaraları Çine ilçesine sevk ettiği tespit edildi. Harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheliyi Çine ilçesi girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 55 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlemler başlatılırken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.