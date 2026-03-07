Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aydın
Çine’de 55 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Çine’de 55 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

10:487/03/2026, السبت
IHA
Sonraki haber
Araçta yapılan aramada 55 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Araçta yapılan aramada 55 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Aydın’ın Çine ilçesi girişinde durdurulan bir araçtan 55 bin adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalar sonucunda K.Ö. (45) isimli şahsın Efeler ilçesinden temin ettiği kaçak sigaraları Çine ilçesine sevk ettiği tespit edildi. Harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheliyi Çine ilçesi girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 55 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlemler başlatılırken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.



#Aydın
#Çine
#kaçak tütün
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ MAAŞI MART AYI ÖDEME TAKVİMİ: Emekli maaşları Mart ayında bayramdan önce mi yatacak, erken mi ödenecek?