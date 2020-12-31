Gündem Antalyada kapkaç Para dolu cüzdanı bıraktı iğneleri alıp kaçtı
ANTALYA

Antalya’da kapkaç: Para dolu cüzdanı bıraktı iğneleri alıp kaçtı

Antalya'da yaşayan 58 yaşındaki Besime Doğu, eczaneden iğne ve ilaç aldıktan sonra evine dönerken kapkaça uğradı. Kapkaççı, poşetteki para dolu cüzdanı yere atıp, iğne ve ilaçlarla kayıplara karıştı.

Haber Merkezi İHA
58 yaşındaki kadın eczane çıkışında kapkaça uğradı.
58 yaşındaki kadın eczane çıkışında kapkaça uğradı.


Olay, Antalya'nın Kepez ilçesi Gürsü Mahallesi Muhtarlığı önünde öğle saatlerinde meydana geldi. Bacaklarından uzun süredir rahatsızlığı bulunan Besime Doğu (58) ilaç ve iğnelerini yazdırmak için sağlık ocağına gitti. Ardından eczaneden ilaçları ile iğnesini alan Doğu yolda yürürken, arkadan gelen kimliği belirsiz bir kişi Doğu’nun elindeki poşeti alarak kaçmaya başladı.

Cüzdanı yola attı

İçerisinde cüzdan, ilaçları ve iğnesi bulunan poşeti inceleyen şüpheli, iğneleri aldıktan sonra para dolu cüzdanı yola atıp olay yerinden kaçtı. Bu sırada olayı gören bir motosikletli vatandaş, kaçan şüphelinin peşine takıldı ancak bulamadı.

Emniyet kapkaççının peşinde

Doğu’nun çığlıklarını duyanlar çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, verilen eşkal doğrultusunda 20’li yaşlarda olduğu belirtilen şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

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