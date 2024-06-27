Antalya'da 'Kargocu ile soygun planı': Söyledikleri yalan çıktı

Polisin güvenlik kameralarından yaptığı araştırmada eve kimsenin girmediğinin tespit edilmesinin ardından yeniden ifadesi alınan Ayşe Demirtaş'ın suç uydurduğu ortaya çıktı. Kredi kartıyla eşinden habersiz alışveriş yaptığı için böyle bir davranışta bulunduğunu itiraf eden Ayşe Demirtaş hakkında adli işlem başlatıldı.