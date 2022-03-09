Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan 10 yaşındaki Mahra hayata döndürüldü

Kaza, 5 Mart günü saat 10.00 sıralarında Belek Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Mahra Melin Pınar'a, yol kenarındaki arazide dolaşan başıboş köpekler saldırdı. Kaçmak için yola çıkan Mahra Melin'e, İrfan Yayla'nın kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyon çarptı. Bacağı kamyonun ön tekeri altında kalan Mahra Melin, ağır yaralandı.
Üst üste ameliyat
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından küçük kız, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mahra Melin Pınar, yaklaşık 3,5 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Pazar gecesi beynin sol bölgesinde oluşan kararma nedeniyle ikinci kez ameliyat masasına yatan Mahra'nın, pazartesi günü ise parçalanan sağ bacağı diz üstünden kesildi.
''Durumu hala kritik''
Kızı Mahra'nın yoğun bakımdaki fotoğrafını çektiğini ve hayati tehlikesinin devam ettiğini belirten Murat Pınar, "Sabah muayene sırasında kalbi durmuş. Sağ olsunlar yoğun müdahale edip, hayata döndürmüşler. Bilinci hala kapalı. Beyni tepki vermiyormuş. Kızımın yanına girdim, 55 dakika durdum. Durumu hala kritik." dedi.
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Belek Mahallesi'nde 5 Mart'ta kamyonun altında kalarak ağır yaralanan Mahra Pelin Pınar, kaldırıldığı Serik'teki hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.<br><br>
Baba Murat Pınar, kızının sitenin bahçesinde bulunduğu sırada sokak köpeklerinin havlayarak üzerine geldiğini görünce korktuğunu söyledi.<br><br>
Kızının köpekleri görür görmez önce kaldırıma, sonra da çapraz şekilde caddeye koştuğunu belirten Pınar, arkadan gelen kamyonun kızına çarptığını anlattı.<br><br>
'BABA ÖLECEK MİYİM?'<br><br>Yakındaki bir otelde çalıştığı için haber verilmesi üzerine kısa sürede kaza yerine gittiğini ifade eden Pınar, şunları söyledi:<br><br>\"Kızımı yerde gördüm, bacaklarının üstü örtülüydü. Kaldırdım. Bacakları paramparçaydı. 'Baba ölecek miyim?' diyordu. 'Ne oldu kızım' dedim. 'Köpek kovaladı' dedi. 'Tamam kızım bir şey olmayacak' dedim.
'SAĞ ÇIKMAYABİLİR HAZIRLIKLI OLUN'<br><br> İlk ameliyatta kızımın parçalanan bacağını toparladılar ancak bacak tutmadı. Dün gece beynine kan pıhtısı attı ve kafatasını açtılar. Şimdi tekrar ameliyata aldılar. Bu sefer bacağını kesiyorlar. Hayati durumu da çok riskli. Doktor ameliyata girerken, 'Sağ çıkamayabilir, hazırlıklı olun' dedi.\"
Pınar, sokak köpeklerine çözüm bulunması gerektiğini dile getirerek, sokaktaki başıboş köpeklerin toplanmasını istedi.
Yetkilileri görevini yapmaya davet ettiğini ifade eden Pınar, \"Oturduğumuz sitede en az 10 çocuk daha var. Yarın başkasının başına gelip gelmeyeceği belli değil. Kazanın meydana geldiği yerde 5 iri kangal cinsi ve kırması köpek bulunuyor. Köpekler sürü halinde dolaşıyor. Defalarca insanlara saldırdılar.\" diye konuştu.<br><br>
\"Ameliyat sonrası 72 saat çok önemli\"<br><br>Kızının ameliyattan çıktığını ifade eden Pınar, \"Ameliyatta kızımın bacağı kesildi, durumu kritik. Ameliyattan sonra ilk 72 saatin çok önemli olduğunu söylediler.\" diye konuştu.
10 yaşındaki Mahra köpekten kaçarken kamyonun altında kalmıştı: Yoğun bakıma alındı durumu ciddi
Antalya'nın Serik ilçesinde sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalarak ağır yaralanan Mahra Melin Pınar'ın (10) ameliyatta ayağının kesildiği, yoğum bakıma alındığı bildirildi. Baba Murat Pınar "İlk ameliyatta kızımın parçalanan bacağını toparladılar ancak bacak tutmadı. Dün gece beynine kan pıhtısı attı ve kafatasını açtılar. Şimdi tekrar ameliyata aldılar. Bu sefer bacağını kesiyorlar. Hayati durumu da çok riskli. Doktor ameliyata girerken, 'Sağ çıkamayabilir, hazırlıklı olun' dedi."
OYNAT 00:59
Beykoz’da İETT otobüsünün dehşet saçtığı feci kaza kamerada
Beykoz'da kontrolden çıkan İETT otobüsünün, 1 otobüs ve 3 otomobile çarparak iki katlı bir evin içine girdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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Kaza, Afyon - Isparta karayolu üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre Yahya Kılıç idaresindeki 15 LC 778 plakalı otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, istinat duvarına çarptı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu araçta 4 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarıldıktan sonra tespit edildi. Kazada hayatını kaybedenlerin sürücü Yahya Kılıç (21), yolcu konumunda bulunan Recep Aslan (21), Edanur Ocaklı (21) ve Kerime Ece Karataş’ın (21) olduğu öğrenildi.
Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından 4 gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Çarpmanın etkisiyle aracın adeta hurda yığınına döndüğü görüldü. Gençlerin acılı haberini duyan aile üyeleri ve arkadaşları Burdur Devlet Hastanesine adeta akın etti. Hastane önünde ailelerin ve arkadaşlarının gözyaşlarına hakim olamaması dikkatlerden kaçmadı.
Burdur'da korkunç kaza: İstinat duvarına çarpan otomobil dört gence mezar oldu
Burdur'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, istinat duvarına çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki 4 genç yaşamını yitirdi. Gençlerin acılı haberini duyan aile üyeleri ve arkadaşları Burdur Devlet Hastanesine adeta akın etti.
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Yedi aylık hamile olan Semra Aysal, 19 Haziran 2018'de eşi Hakan Aysal ile gezmeye gittiği Fethiye Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklarda, yaklaşık 300 metre yükseklikten düştü. İhbarla bölgeye UMKE, AKUT ve AFAD ekipleri sevk edildi.<br><br>
Uçuruma inen ekiplerin yaptığı kontrolde Semra Aysal'ın öldüğü belirlendi. Otopsinin ardından Aysal'ın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi. Hakan Aysal, eşini iterek öldürdüğü iddiasıyla 2020 yılı Kasım ayında gözaltına alınıp, tutuklandı. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Aysal, geçen 15 Şubat'taki duruşmada oy çokluğuyla ağırlaştırılmış müebbet hapsine cezasına çarptırıldı. Mahkeme Başkanı Abdulkadir Ungan ise 'sanığın beraati' yönünde şerh koydu. Kararla ilgili gerekçeli karar açıklandı.<br><br>
'SUÇTAN KORUMAK İÇİN DÖNÜŞ BİLETİ ALDI'<br>Gerekçeli kararda; Hakan Aysal'ın, sigortadan tazminat alabilmek için evlenmeden yaklaşık 2 ay önce Semra Aysal adına bilgisi ve rızası dışında lehtar olarak yalnızca kendisinin belirlendiği, 1 yıllık Ferdi Hayat Sigortası yaptırdığı aktarıldı. Aysal'ın sigorta bitim tarihinden 2 ay önce tatil için bulundukları Kuşadası'ndan hamile eşi Semra Aysal'ı ağabeyiyle bayramlaşma bahanesiyle Fethiye'ye götürdüğü, burada tehlike arz eden, kaza süsü verilebilecek bir yapısını olduğunu düşündüğü Kelebekler Vadisi seyir terasına çıkardığı vurgulandı. Kendisini suçtan korumak için olay akşamı Gebze'ye geri dönüş bileti aldığına dikkat çekilen Aysal'ın eşini burada 3 saat kadar oyalayıp ortalığın tenhalaşmasını beklediği, öldürme eylemine karar verdikten sonra bu fikrini gerçekleştirdiği de gerekçeli kararda belirtildi.
'MEVCUT DELİL YOK' VURGUSU<br>Aradan zaman geçmesine rağmen sanığın soğukkanlılığını koruduğu, plan yapıp, tasarlayarak eşini kayalıklardan ittiği belirtilirken, Aysal'ın eylemini sırf acı ve ızdırap vermek için vahşi kötülük eylemi sergileyen psikolojik bir güdüyle işlediğine dair dosyada mevcut bir delil bulunmadığına yer verildi. Buna rağmen Aysal'ın hamile olan eşini 'kasten öldürme' suçunu işlediği mahkemece oy çoğunluğuyla sabit görülüp, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.
MAHKEME BAŞKANI'NIN 'ŞERH' GEREKÇESİ<br>Sanık Aysal'ın beraatini isteyip, mahkumiyetine şerh koyan Mahkeme Başkanı Abdulkadir Ungan'ın bu kararının nedeni de gerekçeli kararda yer aldı. Mahkeme Başkanı Ungan, sanık Aysal'ın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, somut, kesin, yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığını savunarak, karara şerh koyma gerekçesini şöyle açıkladı:<br><br>\"Ceza yargılamasının en önemli ilkelerinden olan 'kuşkudan sanık yararlanır' ilkesi uyarınca, sanığın bir suçtan cezalandırılmasının temel koşulu, suçun kuşkuya yer vermeyen bir kesinlikle ispat edilmesine bağlıdır. Gerçekleşme şekli kuşkulu ve tam olarak aydınlatılamamış olaylar ve iddialar sanığın aleyhine yorumlanarak mahkumiyet hükmü kurulamaz. Yüksek de olsa bir olasılığa dayanılarak sanığı cezalandırmak, ceza yargılamasının en önemli amacı olan gerçeğe ulaşmadan, varsayıma dayalı olarak hüküm vermek anlamına gelir. Dosya kapsamında her ne kadar sanığın üzerine atılı suçu işlediği şüphesini uyandıracak birden fazla delil olsa da bu deliller olayın oluş anına ilişkin olmayıp, olay öncesinde meydana gelen bir kısım işlem ve olaylara aittir\" .
Ferdi kaza sigortası için eşini kayalıklardan atmıştı: Yeni bir detay ortaya çıktı
400 bin lira ferdi kaza sigorta parası almak için 7 aylık eşini kayalıklardan aşağıya itmişti. Müebbet hapse çarptırılan Hakan Aysal'a verilen cezanın gerekçeli kararında; eşini 3 saat oyalayıp, ortalığın tenhalaşmasını beklediği belirtildi.