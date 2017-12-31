Antalya’da Mekke’nin Fethi kutlamalarına 5 bin kişi katıldı

Antalya'da AGD Antalya İl Başkanı Ahmet Muhammet Pişirici, Saadet Partisi Antalya İl Başkanı Ramazan Düzen, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve davetlilerin yanı sıra yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Katılımcılar, dışarıda oluşturulan güvenlik noktasında arandıktan sonra içeri alındı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan açılış, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Mekke Fethi’ni anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.

"Kabe yeryüzündeki bütün Müslümanların kıblesidir"

Gecede konuşan AGD Antalya Şube Başkanı Ahmet Muhammet Pişirici, “Kabe yeryüzündeki bütün Müslümanların kıblesidir. Mekke ise şehirlerin anasıdır. Biz şehirlerin anası Mekke’nin önemini özellikle genç nesle her yıl tekrar tekrar hatırlatmak gerektiğine inanıyoruz’’ diye konuştu.

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“Kudüs’ün hakimiyeti sadece Müslümanlarındır”

Mescid-i Aksa hakkında da konuşan Ahmet Muhammet Pişirici, “Kudüs Mekke’den sonra yeryüzündeki en eski şehirdir. Etrafı bereketlendirilmiş topraklardır. Peygamberler şehridir. İstanbul’u, Diyarbakır’ı, Kudüs’ü, Mekke’yi birbirine bağlayan ruh fetih ruhudur. Ancak bugün Kudüs işgal altındadır. Yeryüzünde Yahudi olsun, Hristiyan olsun, Müslüman olsun elbette herkesin yaşama hakkı vardır. Ancak bir peygamberler şehri olan Kudüs’ün hakimiyeti ve yönetimi sadece ve sadece hak ve adaleti üstün tutanların hakkıdır. Bu Hz. Adem’den Hz. İbrahim’den gelen bir haktır. Yahudiler de Hristiyanlar da Hz. İbrahim’in yolundan sapmışlardır. Şimdi birileri ısrarla diyorlar ki, Kudüs üç İbrahimi dinin merkezidir. Bu bir ifsattır. Çünkü tek bir İbrahimi din vardır o da İslam’dır’’ dedi.

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Gecede ücretsiz umre çekilişi de gerçekleştirildi. Gece, şiirler ve ilahilerin okunmasıyla devam etti.