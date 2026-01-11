Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya'da ocakta unutulan fritöz itfaiyeyi alarma geçirdi

Antalya'da ocakta unutulan fritöz itfaiyeyi alarma geçirdi

18:2111/01/2026, Pazar
G: 12/01/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Üst katta oturan ev sahibinin fritözü balkona attıktan sonra yangını söndürdüğü öğrenilirken, gerekli kontrolleri yapan ekipler, tehlikeli bir durumun olmadığını belirledikten sonra adresten ayrıldı.
Üst katta oturan ev sahibinin fritözü balkona attıktan sonra yangını söndürdüğü öğrenilirken, gerekli kontrolleri yapan ekipler, tehlikeli bir durumun olmadığını belirledikten sonra adresten ayrıldı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yağ bulunan fritözden çıkan yangın, itfaiye ve polis ekiplerini alarma geçirdi. Ev sahibi tarafından büyümeden söndürülen yangında, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde içerisinde yağ bulunan fritözden çıkan yangın Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi. Yangın ev sahibi tarafından büyümeden söndürülürken, itfaiye ekibi soğutma çalışması yaptı.

Yangın, Manavgat ilçesi Milli Egemenlik Mahallesi 9005 sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Binada yangın çıktığı ihbarı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerini alarma geçti. Ola yerine gelen ekipler, hızla yangın ihbarı verilen daireye girerken, yangının ocakta unutulan içerisinde yağ bulunan fritözden çıktığını, fritözden çıkan alevlerin davlumbazın tutuşmasına neden olduğu belirlendi. Üst katta oturan ev sahibinin fritözü balkona attıktan sonra yangını söndürdüğünü öğrenilirken, gerekli kontrolleri yapan ekipler, tehlikeli bir durumun olmadığını belirledikten sonra adresten ayrıldı.


#Antalya
#fritöz
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün Okullar Tatil mi? 12 Ocak 2026 Pazartesi Günü Hangi İllerde İlçelerde Kar Tatili Var? İşte İl İl Valiliklerden Gelen Son Dakika Açıklamaları