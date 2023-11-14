Antalya'da otomobilin bagajında 'Top Piton' bulundu: Yaklaşık iki metre

Antalya'da amatör balıkçı Rüştü Mert Kesmen, olta ile 1,6 metre uzunluğunda, 41 kilo ağırlığında akya balığı yakaladı. Kesmen, yoğun uğraşlarla tekneye çıkarabildiği balığın akya olduğunu gördü. Kıyıya getirilen balığın 1,6 metre uzunluğunda, 41 kilo ağırlığında olduğu belirtildi.