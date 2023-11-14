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Antalya'da otomobilin bagajında 'Top Piton' bulundu: Yaklaşık iki metre

Antalya'nın Kepez ilçesinde uygulama noktasında durdurulan aracın bagajında piton bulundu. Yaklaşık 2 metre uzunluğunda olduğu öğrenilen yılanın cinsinin ''Top Piton'' olduğu belirtildi.

21:30 - 14/11/2023 Salı
AA
Yılanın, Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkına yediemin olarak teslim edildiği belirtildi.

Yılanın, Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkına yediemin olarak teslim edildiği belirtildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timler Amirliğince, uygulama noktasında kontrol amaçlı durdurulan otomobilin bagajında cam kafeste yılan olduğu görüldü.

Bilgi verilmesi üzerine uygulama noktasına giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şefliği ekipleri, hayvanın yaklaşık 2 metre uzunluğunda "Top Piton (Python regius)" cinsi yılan olduğunu belirledi.

Araçta piton bulunduran kişiye, "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet"ten 26 bin 390 lira para cezası uygulandı.


#Antalya
#yılan
#piton
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