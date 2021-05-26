Antalya'da üç günde 22 yangın çıktı: 80 dekar alan küle döndü

Türkiye'nin en büyük ormanlık alanına sahip illerinden Antalya'da, hafta sonu başlayıp, pazartesi ve salı günleri de öğle saatlerine kadar devam eden poyraz nedeniyle Gazipaşa'dan Kaş'a 22 alanda yangın çıktı. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, olağanüstü durumun bugüne kadar bu mevsimde görülmediğini belirtip, dikkatli olunması konusunda uyardı.

DHA

'OTLAR ERKEN KURUDU'

Meteoroloji kayıtlarına göre, 45-50 gündür bölgenin yağmur almadığını kaydeden Vedat Dikici, “Onun için otlar daha çabuk kurudu, ekinler büyümeden başak verdi, bazıları vermedi. Büyük kuraklık yaşıyoruz. Hava İç Anadolu'da yağmurlu geçti, soğudu. Bizim de sıcaklık farkı 10 derecenin üzerine çıkınca cumartesi, pazar, pazartesi ve salı öğleye kadar poyraz yaşandı. Yer yer şiddeti 60 kilometrenin üzerine çıktı hatta dün Alanya'daki bir yangında helikopterimizi rüzgardan dolayı yangın sahasına ulaştıramadık" dedi.

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DHA

GÜNDEM Antalya'da orman yangını

'EN KÜÇÜK ATEŞ YANGINA DÖNÜŞTÜ'

Pandemi nedeniyle herkesin 1 yıldır evlerinde olduğuna değinen Dikici, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi de herkesin kırsalda akrabası veya kendi ev-arazisine, piknik yerlerine dağıldığını belirterek, “Öyle olunca da bu poyrazda en küçük ateş yangına dönüştü. Yani düşünün ki bir hafta sonu biz 20'nin üzerinde yangına koştuk. Bunların içinde ormana girenler, girmeyenler oldu ama her yerden yangın ihbarı aldık" diye konuştu.

Özellikle Antalya merkez, Kemer, Serik, Taşağıl ve Manavgat'a kadar olan bölgenin poyrazdan çok etkilendiğini söyleyen Dikici, “Pazar ve pazartesi de doğusu çok etkilendi. Öyle olunca her küçük ateş yangın olarak bize döndü. Yani düşünün 2 günde 20 yangın oldu, daha yangın mevsimine yeni giriyoruz. Bu yaz bu şiddette giderse nerelere varacağız. Toplamda 80 dekar alan kaybettik" dedi.

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DHA

YÜZDE 95 İNSAN KAYNAKLI

Yangınların yüzde 95'inin insan eliyle çıktığını vurgulayan Dikici, “Bir yangının oluşması için mutlaka insan faktörü şart. Bunun ihmal, kasıt, dikkatsizlik, sigara, piknik, anız yakma, tarla temizleme gibi birçok sebebi var. Yılda yaklaşık 300 yangın çıkıyor. Bunun yüzde 95'i insan eliyle. Bu yüzde 95'in yüzde 60'ın üzerindekinin ihmal olduğunu düşünürsek insanların biraz dikkat etmesiyle yangın sayılarını yarılara çekme şansımız var demektir" diye konuştu.

Sayının düşmesiyle hem yangına daha rahat müdahale edileceğini hem de alan olarak çok büyük kayıplara engel olunacağını dile getiren Dikici, “Allah muhafaza; yangın bir afet, insan ölebilir, can, mal kaybı her türlü sonuca gidebiliriz. O açıdan lütfen dikkatli olalım. Havamızı, suyumuzu kirletmeyelim, yeşilimizi mahvetmeyelim, orada yaşayan binlerce canlıyı lütfen öldürmeyelim" dedi.

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GÜNDEM Antalya’da orman yangını: Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 arazözle müdahale edildi

'ÖNCE BİZE HABER VERİN'

Orman Bölge Müdürü Dikici, yaz mevsimine dikkat çekerek, şu çağrıda bulundu:

“Gördüğümüz yangınlarda ilk önce yapacağımız iş söndürmeye gitmeden '177', '112'yi aradığınızda bize ulaşabilirsiniz. Biz ne kadar erken müdahale edersek yangını o kadar çabuk ve küçük alanda söndürme şansımız var. Bize haber verdikten sonra yapabilecek olduğunuz bir şey varsa yapın. Ama önce lütfen bize haber verin."





DHA





5 HELİKOPTER, 1 UÇAK, 1 İHA, 190 KARA ARACI

Orman yangınlarıyla mücadelede devlet, bakanlık ve müdürlüğün büyük gayret sarf ettiğini anlatan Dikici, "Sadece Antalya Bölge Müdürlüğü için bu yıl devletimiz 4 tane söndürme helikopteri tahsis etti. Bir uçak haziran başı geliyor. Bir tane söndürme helikopteri var. 190 tane karada aracımız var, 106 yerde konuşlanıyoruz. Yangınları erken haber alabilmek ve gözetlemek için bu sene ihaleye çıktık bir tane İHA kuracağız. Milletimizden rica ediyorum, bu mücadelede bize yardımcı olsunlar. Zor bir yaza gireceğimizi düşünüyoruz. Onun için bu yaz çok daha dikkatli olmamız gerekiyor" diye konuştu.

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Meteorolojik kuraklıkla ilgili de uyarılarda bulunan Dikici, şöyle konuştu:



“Meteorolojik kuraklık dönem dönem olur. Mevsimler kaymaya başladı ya da meteorolojik olaylar çok şiddetli hareket etmeye başladı. Bir ayda yağan yağmur üç saatte yağmaya başladı. Bu mevsimde bu tür olaylarla çok nadir karşılaşırdık. Bir hafta sonu 22 yangın, 3 gün hiç durmayan poyraz ve 45 gündür Antalya gibi bir yere hiç yağmur yağmıyor. Kırkikindi yağmurları, derlerdi; nisan- mayısta her gün mutlaka bir yağmur olurdu ama düşünün 45 gündür hiç yağmur almadık. Her şey kurudu artık; geçirdiğimiz hafta sonu, şu anda ağustosun ortasındaki hafta sonu oldu."

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GÜNDEM Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü: Bir hektarlık alan zarar gördü

FOTOĞRAF 14 Yangın, Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde bulunan çamlık alanda öğle saatlerinde çıktı. Ormanlık alan içerisinden dumanların çıktığını gören vatandaşlar, bir yandan 110 ve 155 ekiplerine haber verirken bir yandan da yangını söndürmek için alana koştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 110 ekibi sevk edildi. Yangın kuzeyden esen rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyük bir alana yayıldı. Dağının ve kumsal alan olması nedeni ile itfaiye ekipleri yangın bölgesine araçlar ile yaklaşmakta zorlandı. Ekipler yangını söndürmek için metrelerce uzunluğunda hortumlar çekti. Havadan ise helikopter destek vererek denizden aldığı suyu alevlerin üzerine bıraktı. Diğer taraftan yangının olduğu gören vatandaşlar ormanlık alana koştu. Kadınlar ellerine aldıkları kovalar ile yangına kum atarak ekiplere yardım etti. Bir genç ise 2 kilometre koşarak ekiplere içecek su yetiştirdi. Diğer vatandaşlar ise itfaiye araçlarının hortumlarının çekilmesinde ekiplere destek verdi. Bir başka vatandaş ise yangın alanında bulunan bir köpeği yanından götürerek alandan uzaklaştırdı. Bölgede çok sayıda itfaiye ekibi ve aracı ile çalışmalar devam ediyor. Rüzgarın da etkisi ile büyük bir alana yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor. Dumanlar sebebiyle görüş açısının düşmesinden dolayı Lara - Kundu sahil karayolunun trafiğe geçici süreyle kapatıldı. Ekipler sadece görevlilerin geçişine izin veriyor. Yangını söndürmek için ekiplere yardımdı olan Mustafa Etkinoğlu, “Orman yangınını gördük. Müdahale etmeye çalıştık. Gücümüz yetmedi. İtfaiye ekiplerine haber verdi. 2 saattir söndürmeye çalışıyorlar. Kendilerine teşekkür ederiz. Burada bir an önce önlem alınmasını istiyoruz. Buraya giren çıkan sayısı belli değil. Orman içerisinde bir sürü evi olmayan insanımız yaşıyor. Çadırlarda kalıyorlar” diyerek yaşananları anlattı. İtfaiye ekiplerine koşarak su taşıyan Şahin Akman, “2 kilometre koştuk. Su taşıdım. Yardım etmek istedim. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum” dedi. Kovalara kum doldurarak alevlere müdahale eden Ayşe Güzel ise “Karşıda oturuyorum. Oğlum haber verdi. Kovayı alıp koştum. Hemen elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Bir kova kum atsak bir dal söndürsek ciğerimiz bir parça daha az yanar. 5 kilometre koşarak geldim. Nefes nefese kaldık. İtfaiyeye haber verdim” açıklamasında bulundu. Yangının nispeten kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Antalya alev alev: Kovasını alan koştu Antalya'nın merkez Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını kilometrelerce uzaklıktan gören vatandaşlar kovalarını alarak söndürmek için koştu. Bazı vatandaşlar ise itfaiye ekiplerine içmeleri için koşa koşa su yetiştirdi. BiP'te paylaş

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