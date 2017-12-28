Antalya’da yılbaşı gecesi 3 bin 775 polis görev yapacak

Arşiv: 31 Aralık Pazar günü sabahından 01 Ocak 2018 Pazartesi günü sabahına kadar il merkezinde 2 bin 750, dış ilçelerde de bin 25 olmak üzere toplam 3 bin 775 resmi, sivil, yaya ve motorize personel, ekip ve devriye görevlendirildi

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Antalya Valiliğinin talimatları çerçevesinde, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmelerini sağlamak amacıyla Antalya İl Geneli Polis Sorumluluk Bölgesindeki mevcut tedbirlere ilave olarak geniş kapsamlı yeni tedbirler planlandı. Bu kapsam da 3 bin 775 polis yılbaşı gecesi görevlendirildi.

Antalya’nın turizm kenti olması ve yılbaşı dolayısıyla ülkenin değişik kentlerinden karayolu, havayolu ve denizyolu ile çok sayıda vatandaş ile yabancı turistlerin, yerli-yabancı sporcu kafilelerinin geleceği göz önünde bulundurularak, yılbaşı öncesi ve sonrasında il merkezi ile tüm ilçelerdeki ana arterler ve bağlantı yolları ile yoğunluk yaşanması beklenen yerlerde, vatandaşların alışverişlerini, ziyaretlerini ve yeni yıl kutlamalarını huzur ve güven içerisinde yapmaları amaçlanıyor.

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“Yoğun olacak noktalar kontrol altında tutulacak”

Yeni yıla huzur ve güven içerisinde girilmesi için yılbaşı kutlamalarının yoğun olarak yapılacağı içkili eğlence mekanları başta olmak üzere il merkezinde Cumhuriyet Meydanı, Yat Limanı, Konyaltı Kent Meydanı, Muratpaşa Kent Meydanı, Lara Beach Park civarı vb. kategorideki tüm alanlar, mekanlar ve yerler sürekli kontrol altında tutularak gerekli tedbirler alınacak.

Trafik ekiplerinin yılbaşı gecesi yapılacak olan trafik kontrollerinde başta sürücülerin alkollü araç kullanımı, aşırı hız, hatalı sollama, yakın takip ve şerit ihlali gibi trafik kazalarının oluşmasında büyük rol oynayan kural dışı davranışların denetimlerine ağırlık verecek. Ayrıca, yorgun, uykusuz ve dalgın araç kullandığı tespit edilen sürücülerin müsait yerlerde dinlenmeleri sağlanacak.

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“Toplam 3 bin 775 polis görevlendirildi”

Vatandaşların yılbaşı gecesi gerek meydanlarda ve gerekse kapalı mekanlarda yapılacak kutlamalar esnasında yaşanması muhtemel kapkaç, yankesicilik, dolandırıcılık, taciz vb. olumsuz durumlarla karşılaşmamaları, yılbaşı öncesi ve sonrasında huzurlu ve güvenli bir şekilde alışverişlerini, ziyaretlerini ve kutlamalarını yapmaları ve ayrıca can ve mal emniyetlerinin sağlanması amacıyla 31 Aralık Pazar günü sabahından 01 Ocak 2018 Pazartesi günü sabahına kadar il merkezinde 2 bin 750, dış ilçelerde de bin 25 olmak üzere toplam 3 bin 775 resmi, sivil, yaya ve motorize personel, ekip ve devriye görevlendirildi.