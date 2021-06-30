Antalya'ya her gün 15 bin Rus turist geliyor

Turizmde Türkiye'nin amiral gemisi olarak nitelendirilen ve dünyanın dört bir köşesinden turist çeken Antalya'da, Rusları taşıyan uçakların gelmesiyle turizm hareketlendi.

7 günde 326 bin yolcu

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, 22-29 Haziran arasında Antalya Havalimanı'na dış hatlardan 1707 uçakla 326 bin 570 yolcu geldiğini söyledi.

Rusya'dan 110 bin turist

Hava trafiğinin özellikle Rusya'dan gelen uçuşların başlamasıyla yoğunlaştığını dile getiren Varol, Antalya'ya 8 günde gelen Rus yolcu sayısının 110 bini aştığını belirtti.

Rusya'dan 20 noktadan 8 günde 389 uçakla yolcu geldiğini aktaran Varol, günde ortalama 15 bin Rus turistin kente geldiğini bildirdi.

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25 ülkeden Antalya'ya uçuş

Deniz Varol, Antalya'ya Rusya'nın dışında 25 ülkeden uçuşlar gerçekleştirildiğini aktardı. Güvenli Turizm Sertifika programının havalimanlarında da uygulandığını anımsatan Varol, uygulamanın yerli ve yabancı misafirler tarafından takdir gördüğünü söyledi.

"2019'daki rakamlara yaklaşabiliriz"

Antalya için önemli olan Almanya, Rusya, İngiltere pazarlarından olumlu dönüşler yaşandığını ifade eden Varol, "Şu an için ciddi bir vites artırdık diyebiliriz. Vaka sayılarının düşmeye devam etmesi, aşılamanın artması, yurt dışında uçuşların açılması seyahat endüstrisi için çok önemli. Bu yıl 2019'a çok yakın rakamlara ulaşmamız mümkün" diye konuştu.