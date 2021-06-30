Gündem Antalyaya her gün 15 bin Rus turist geliyor
ANTALYA

Antalya'ya her gün 15 bin Rus turist geliyor

Rusya'nın Kovid-19 tedbirleri kapsamında uyguladığı uçuş kısıtlamasını kaldırmasının ardından Antalya'ya bir haftada 110 binden fazla Rus turist geldi. Rusya'dan 20 noktadan 8 günde 389 uçakla yolcu geldiğini aktaran Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, günde ortalama 15 bin Rus turistin şehre geldiğini belirtti.

Haber Merkezi AA
Antalyaya her gün 15 bin Rus turist geliyor
22-29 Haziran arasında Antalya Havalimanı'na dış hatlardan 1707 uçakla 326 bin 570 yolcu geldi.

Turizmde Türkiye'nin amiral gemisi olarak nitelendirilen ve dünyanın dört bir köşesinden turist çeken Antalya'da, Rusları taşıyan uçakların gelmesiyle turizm hareketlendi.

7 günde 326 bin yolcu

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, 22-29 Haziran arasında Antalya Havalimanı'na dış hatlardan 1707 uçakla 326 bin 570 yolcu geldiğini söyledi.

Rusya'dan 110 bin turist

Hava trafiğinin özellikle Rusya'dan gelen uçuşların başlamasıyla yoğunlaştığını dile getiren Varol, Antalya'ya 8 günde gelen Rus yolcu sayısının 110 bini aştığını belirtti.

Rusya'dan 20 noktadan 8 günde 389 uçakla yolcu geldiğini aktaran Varol, günde ortalama 15 bin Rus turistin kente geldiğini bildirdi.

25 ülkeden Antalya'ya uçuş

Deniz Varol, Antalya'ya Rusya'nın dışında 25 ülkeden uçuşlar gerçekleştirildiğini aktardı. Güvenli Turizm Sertifika programının havalimanlarında da uygulandığını anımsatan Varol, uygulamanın yerli ve yabancı misafirler tarafından takdir gördüğünü söyledi.

"2019'daki rakamlara yaklaşabiliriz"

Antalya için önemli olan Almanya, Rusya, İngiltere pazarlarından olumlu dönüşler yaşandığını ifade eden Varol, "Şu an için ciddi bir vites artırdık diyebiliriz. Vaka sayılarının düşmeye devam etmesi, aşılamanın artması, yurt dışında uçuşların açılması seyahat endüstrisi için çok önemli. Bu yıl 2019'a çok yakın rakamlara ulaşmamız mümkün" diye konuştu.

Beklenen ilk uçak Antalya'ya indi: Beş milyon Rus turistin gelmesi bekleniyor
FOTOĞRAF 22
Title
Koronavirüs önlemleri kapsamında Rusya, Türkiye'ye olan uçuşlara 15 Nisan tarihinden itibaren kısıtlama getirdi. Türkiye'de alınan önlemlerle birlikte düşen vaka sayılarının ardından Rus hükümeti tedbirleri yerinde incelemek için geçen hafta Antalya'ya heyet gönderdi. 7 kişiden oluşan heyet, Antalya Havalimanı, Manavgat ve Belek bölgesindeki turizm tesislerinde incelemeler yaptı. Otellerde alınan tedbirlerin salgını kontrol altında tutma noktasında yeterli olduğunu düşünen Rus heyet, hazırladıkları olumlu raporu Rusya hükümetine 18 Haziran Cuma günü sundu ve kısıtlamalar kaldırıldı.
Title
Kısıtlamanın kalkmasının ardından Rus tatilciler, bugün 2 aylık aranın ardından ilk kez Antalya'ya geldi.
Title
Türk Hava Yolları'nın (THY) TK 212 sefer sayılı Moskova Vnukova Havalimanı'ndan kalkış yapan uçak, saat 05.40'te Antalya Havalimanı'na iniş yaptı.
Title
132 Rus yolcu, havalimanında PCR test kontrol noktasından geçerken negatif test sonuçlarını gösterdi.
Title
. Vücut ısıları da termal kameralarla ölçülen Rus tatilciler daha sonra kendilerini bekleyen tur operatörlerine ait araçlarla konaklayacakları tesislere gitti.
Title
Antalya'ya yeniden gelmenin sevincini yaşadıklarını belirten Rus turistler, kısıtlamanın kaldırılmasına çok sevindiklerini söyledi.
Title
Bu karar turizm sektöründe sevinçle karşılandı. Her yıl ortalama 5-7 milyon arası Rus turistin geldiği Türkiye'ye kısıtlamanın kaldırılmasıyla birlikte yalnızca Antalya'ya günde ortalama 15-20 bin turistle sezon sonunda 5 milyon civarı Rus turistin gelmesi bekleniyor.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Beklenen ilk uçak Antalya'ya indi: Beş milyon Rus turistin gelmesi bekleniyor
İki aylık uçuş kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte Rusya'dan 132 kişilik ilk turist kafilesi Antalya'ya geldi. Günde ortalama 15-20 bin turistle sezon sonunda 5 milyon civarı Rus turistin gelmesi bekleniyor.


Abone Ol Google News
Sümela yarın açılıyor

'Sümela' yarın açılıyor

​Restorasyon bitti: Hiç görülmeyen yerler ziyarete açılacak
Sinema salonları açılıyor

Sinema salonları açılıyor

İşte temmuz ayında vizyona girecek filmlerin listesi.
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kılıçdaroğluna sert eleştiri: Artık psikiyatrinin konusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda hitap ediyor.

​Yıldırım el emekleri festivali başladı

PKK'lı iki terörist etkisiz hale getirildi.

Bursa'daki sütun, UNESCO geçici miras listesinde bulunuyor.

​Bakan Elvan'dan fiyat istikrarı açıklaması.

'Büyük gürültü duyduk deprem sandık'

'Büyük gürültü duyduk deprem sandık'

Dağdan kopan parça köyde korku dolu anlar yaşattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.