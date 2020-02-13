Gündem Appleın açığından kazandığı ödülü depremzedelere bağışladı
ELAZİĞ OYUN

Apple'ın açığından kazandığı ödülü depremzedelere bağışladı

Mersin'in Erdemli ilçesinde Apple'nin sınırsız kredi açığını bulan 21 yaşındaki Çayan Temel'e, 2 bin lira para ödülü verildi. Temel, aldığı ödülü Elazığ'daki depremzedelere bağışladı.

Haber Merkezi DHA
Apple'ın açığından kazandığı ödülü depremzedelere bağışladı
Apple'ın açığından kazandığı ödülü depremzedelere bağışladı

Zamanının büyük bölümünü bilgisayar ve telefon başında geçiren Çayan Temel, Apple üzerinde bulduğu 'sınırsız kredi' açığıyla ücretli uygulamaları para vermeden indirmeyi keşfetti. Apple ile bağlantıya geçen ve açığı bildiren Temel'e 2 bin lira para ödülü gönderildi. Temel, kazandığı ödülü Elazığ'daki depremzede ailelere ulaştırılması için Kızılay'a bağışladı.

DHA

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Bulduğu açık ile ücretli olan bütün program ve oyunların ücretsiz olarak erişimini sağlayan genç, "Apple'ın ilk açığını 2015 yılında buldum. Telefonda oyun oynamayı çok seviyordum. O zamanlar oyunlar ücretli olduğu için değişik yollar aradım ve ilk açığı buldum. Önce ücretsiz oyun oynamayı buldum. Daha sonraları ilgi duydum ve Apple'ın bir çok kez açığını buldum. Bu açıklar sayesinde Apple'dan ödüller aldım. Son olarak bulduğum açık sebebiyle de Apple'dan 2 bin liralık ödül kazandım. Bulduğum açık benim adlandırdığım 'sınırsız kredi açığı' oldu. Bu açık sayesinde Apple'dan indirdiğimiz tüm uygulamalarda ve uygulama için ücretli bütün ürünleri tamamen bedavaya indirebiliyoruz" dedi.

DHA

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Teşekkür yazısı gönderdiler

Apple ile bir hafta boyunca yazışmalar yaptığını söyleyen Temel, "Bulduğum açığı incelediler ve teşekkür yazısı gönderdiler. Yazıda 'Bildirdiğiniz hata için tüm ekibimiz olarak sizlere sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yeni güncelleme ile (İOS 13.3) bulduğunuz sistem hatasına çözüm getirmiş bulunmaktayız. Göndermiş olduğunuz, kayıtlı banka ve IBAN bilgilerinize 2 bin lira ödülünüzü gönderdik. İyi günlerde harcamanız dileğiyle' yazılı mail gönderdiler. Daha sonra bu miktarı hesabıma yatırdılar. Bende bu parayı depremzedelere ulaşması için Kızılay'a bağışladım" diye konuştu.

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