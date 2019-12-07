Ara tatillerde AB standardına geçtik

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, tatillerin artık Avrupa standardına oturduğuna işaret ederek, “Ara tatil, yılbaşı, sömestir, bir ara tatil daha derken, zaten yaz geliyor. Sektör açısından motivasyonu yüksek bir döneme giriyoruz. Tatil çok. Seyahat acentelerinin paket alternatifleri çoğalıyor. Yolcu kapasitesi artıyor. Bir tatilde seyahat edemeyen diğerinde ediyor. İç turizmdeki hareketlilik devam ediyor. Kültür turları 3’e, 4’e katlandı. Ben bunun aynı tempo ile devam edeceğini düşünüyorum. Erken rezervasyon yüzde 50 indirim ile başladı. Mart ve nisana kadar yüzde 20’lik indirimlere düşecektir” ifadelerini kullandı.

YATIRIMCIMIZ ÇOK CESUR

Sömestirde, kültür turları, kayak turizmi ve termal turizmin öne çıktığını aktaran Bağlıkaya, tatillerin yıl boyuna yayılmasının otelciler açısından önemli olduğunu, personelini 12 ay çalıştırmak zorunda olan müesseseler açısından söz konusu tatillerin faydalı olacağını söyledi. Bağlıkaya, otel yatırımlarına ilişkin ise, “Mersin tarafına ve diğer bölgelere doğru yatırımlar kayacaktır. Otel yatırımcılarımız da turizmcilerimiz de çok cesaretli” diye konuştu.

ÇOK DAHA SIKI ÇALIŞACAĞIZ

Firuz Bağlıkaya

Yeni dönemde yapacakları faaliyetlere yönelik olarak da Bağlıkaya, seyahat acenteleri ve seyahat acenteleri birliği yasasının çıkmasıyla ilgili çalışmaların devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti: “Önemli gündem maddelerimizden birisi TÜRSAB Rota. Rotanın yaygın kullanımı, eğitimlerinin devam ettirilmesi ve altyapısında aksaklık varsa onların düzeltilmesi için çalışacağız. İstanbul’da Karayolları yol güzergah belgesi ile ilgili sıkıntımız hala devam ediyor. Sektör için bundan sonraki adımlardan biri de Ticaret Bakanlığı ile Turquality için çalışmalarımız var. Geçen dönem başladığımız bitireceğimiz konular var.” Bağlıkaya, rahat bir döneme değil, çok daha sıkı bir döneme girdiklerini anlattı.