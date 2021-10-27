Arabasındaki çizik yüzünden tartıştığı site görevlisini bıçaklayarak öldürdü

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Sebil Sokak üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi.

İddiaya göre, site sakinlerinden Ahmet Ü. (32), otomobilindeki çiziği görmesi üzerine kapıcı olan Adem Topbaş’ı (24) çağırdı. Ahmet Ü’nün aracın nasıl çizildiğini ve park halindeki aracını neden kontrol etmediğini sorması üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Çıkan tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Ahmet Ü, Adem Topbaş’ı bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Adem Topbaş, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Topbaş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Olay yerinde yakalanarak gözaltına alınan katil zanlısı Ahmet Ü. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Site sakinlerinden Bekir Candan, “Arabanın çizik olduğunu söylemiş, sonra kameraya bakalım denildiğini duydum. Sonra bir bıçaklaşma olmuş bıçak vurmuş. Buradan damla damla kan izleri var, burada bakkala doğru gitmişler. Bakkalın orada da yatmış yere” dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAF 6 Olay, Şanlıurfa- Mardin yolunda bulunan akaryakıt istasyonu yanındaki oto lastikçi dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, oto lastikçide çırak olarak çalışan genç, ustasına işten çıkmak istediğini söyledi. Buna sinirlenen lastikçi ustası ile çırak arasında tartışma çıktı. Bu sırada usta, kompresör hava hortumunu alarak, çalışanına defalarca vurdu. Ustası tarafından hortumla dövülen genç daha sonra iş yerinden ayrıldı. <br><br>Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı. Tepki çeken görüntülerde çırağın \"Usta vurma, ben çalışmıyorum\" dediği anlar yer aldı. Çırağa hortumlu dayak: Usta vurma ben çalışmıyorum Şanlıurfa'da, oto lastikçi ustası tarafından çırağın hortumla dövüldüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan ve tepkilere neden olan görüntülerde çırağın "Usta vurma, ben çalışmıyorum" dediği duyuluyor.

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FOTOĞRAF 8 Antalya Balıkçı Barınağı yakındaki Çaltıcak mesire alanındaki kayalık bölgede siyah bir cisim olduğunu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Yapılan incelemede cismin Pseudorca crassidens (yalancı katil balina) olduğu belirlendi. Akdeniz Üniversite Su ürünleri Fakültesi Öğretim üyeleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü personelleri işbirliğiyle balina balıkçı barınağına getirildi. . AÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun, Araştırma Görevlisi ve Deniz Memelileri Araştırma Komisyonu Üyesi Berivan Elif Aslan, Deniz Hayvanları Hastalıkları Araştırıcısı Aycan Ulutaş tarafından yapılan incelemenin ardından, balina ekiplerce gömüldü. Balığın kıyıdaki görüntüsü ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. \"Üzerinde sıyrıklar var\"<br><br>Akdeniz Üniversitesi(AÜ) Dekanı Prof. Dr. Jale Korun, yalancı katil balinanın Akdeniz kıyısı olan ülkelerde yoğun olarak yaşadığını ama Antalya’da ilk kez görüldüğünü kaydetti. Balinanın yaklaşık 5 metre boyunda erkek bir birey olduğunu dile getiren Korun, “ Balinanın üzerinde sıyrıklar var, muhtemelen ağlardan zarar görmüş. Antalya kıyılarında ilk kez görüyoruz. Ölümü günler önce gerçekleşmiş. Antalya’nın yerli bir türü değil, Akdeniz’e kıyı olan diğer ülkelerde görülüyor. Balinayı sudan, belediye ekipleri çıkardı. Gerekli numunelerin alınmasının ardından gömme işlemi gerçekleştirildi” dedi. Antalya’da şoke eden olay: Kıyıya ölüsü vurdu 5 metre boyunda Antalya'da kıyıya yaklaşık 5 metre uzunluğunda yalancı katil balina ölüsü vurdu. Antalya kıyısında ilk kez görülen balinanın yüzeyinde ağ izlerinin olduğu öğrenildi.

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