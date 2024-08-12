Arabuluculuğun adresi Türkiye: Etiyopya ile Somali arasındaki kriz Ankara'da çözüme kavuşuyor

Diplomatik kaynaklar, Etiyopya ile Somali heyetleri arasındaki görüşmelerin bakanlıkta sürdüğünü belirtti.

Bakan Fidan koordinasyonunda mekik diplomasisi

Tarafların karşılıklı bir araya gelmediğini aktaran kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın koordinasyonunda, Türkiye heyetinin "mekik diplomasisi" yürüttüğünün altını çizdi.

Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi - Bakan Fidan

"Ortak bir anlayışla uzlaştırılmaya çalışılıyor"

Kaynaklar, taraflarla ayrı ayrı görüşüldüğünü bildirerek, tarafların ortak bir anlayış çerçevesinde uzlaştırılmaya çalışıldığını ve bunun "uzun bir süreç" olduğunu kaydetti.

Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie - Bakan Fidan

Etiyopya ile Somali arasındaki 'Somaliland' krizi

Somaliland'ın, Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan etmesi kıta içinde güvenlik endişesi yaratırken iç çatışmalar sebebiyle de insani krizlere sahne oluyor.

Etiyopya ile Somaliland arasında liman kullanımı ve denize erişim için 1 Ocak'ta mutabakat zaptı imzalanmıştı. Mutabakat zaptı, Etiyopya'nın hem ticari hem de askeri olarak Somaliland kıyılarında faaliyet yürütmesine izin veriyor.

Etiyopya'nın Kızıldeniz sahillerine erişim sağlamak için Somaliland ile yaptığı anlaşma, son yıllarda tırmanışa geçen bölgesel tansiyonu daha da alevlendirmişti.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, komşusu Etiyopya'nın Somaliland ile yaptığı deniz erişimi anlaşmasının hiçbir hükmü olmadığını belirterek, "Somali'de size (Etiyopya'ya) verilebilecek hiçbir şey yok." ifadesini kullanmıştı.

Arap Birliği ve Afrika Birliği de Etiyopya ile Somaliland arasında deniz erişim işbirliğine yönelik, "Kızıldeniz'de askeri üs inşası ve liman geliştirilmesinin önünü açan" anlaşmayı reddettiklerini ve kınadıklarını duyurmuştu.







