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ANKARA

Arabuluculukta yüzde 69 başarı

Hukuki uyuşmazlıkların çözümünü tarafların rızasına dayalı olarak sağlayan arabuluculuk uygulamasındaki dosya sayısı 3 milyonu aştı. Arabulucular marifetiyle müzakeresi tamamlanan 2 milyon 781 bin 858 dosyadan 1 milyon 930 bin 328’inde taraflar el sıkışarak anlaştı. Böylece başarı oranı yüzde 69 oldu.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
Arabuluculukta yüzde 69 başarı
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Arabulucuların müzakeresini tamamladığı yaklaşık 2 milyon dosyada taraflar el sıkışarak anlaştı. Toplumsal uzlaşı kültürünün güçlendirilmesinde önemli bir rolü olan arabuluculuk uygulaması hukuk sistemine 2013’te kazandırıldı. Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, bugüne kadar 934 bin 780 dosya ihtiyari arabuluculuk sistemine dahil oldu. Görüşmeleri tamamlanan 844 bin 667 dosyadan 833 bin 667’si anlaşma ile sonuçlandı. İhtiyari arabuluculuk uygulamasında başarı oranı yüzde 99’e ulaştı.

ÇÖZÜM ORTALAMA 10 GÜNDE

  • İş uyuşmazlıklarında da 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulanan zorunlu arabuluculukta 1 milyon 390 bin 291 dosyadan 809 bin 661’i anlaşma ile sonuçlandı. İş uyuşmazlıklarında uygulanan arabuluculuk kapsamında başarı oranı yüzde 58 olarak gerçekleşti. Uyuşmazlık dosyaları ortalama 10 gün gibi kısa bir sürede çözüme kavuşturuldu. Ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019’dan bu yana 422 bin 645 uyuşmazlığın 222 bin 66’sı anlaşma ile sonuçlandı. Uygulamaya tabi olan dosyalardan görüşmesi tamamlanan 124 bin 255 dosyanın 65 bin 275’inde taraflar el sıkıştı.

BAŞARI ORANI YÜKSELİYOR

Uygulamaların başladığı günden bu yana sisteme dahil olan 3 milyon 8 bin 179 dosyadan 2 milyon 781 bin 858 dosyanın müzakeresi tamamlandı. Çözüme kavuşturulan 1 milyon 930 bin 328 dosyada taraflar el sıkışarak anlaştı. Böylece uygulamada toplam başarı olarak yüzde 69 oldu.

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