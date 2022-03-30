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Gündem Aracının tamponundan 4 kilo 700 gram esrar çıktı; Teyzemden korkup sakladım dedi
ADANA

Aracının tamponundan 4 kilo 700 gram esrar çıktı; ‘Teyzemden korkup sakladım’ dedi

Adana’da şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada tampona gizlenmiş 4 kilo 700 gram esrar bulundu. Yanındaki teyzesi Z.D. (51) ile birlikte gözaltına alınan sürücü V.K. (37), “Uyuşturucuyu kullanmak için aldım. Teyzemden korkup, çekindiğim için de sakladım” ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi DHA
Aracının tamponundan 4 kilo 700 gram esrar çıktı; ‘Teyzemden korkup sakladım’ dedi
Aracının tamponundan 4 kilo 700 gram esrar çıktı; ‘Teyzemden korkup sakladım’ dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, D-400 kara yolu üzerinde yaptığı denetimlerde durdurulan bir otomobilde, narkotik köpeği Aşil ile arama yaptı. Aşil, otomobilin arka tamponuna tepki verdi. Bu bölgede yapılan detaylı aramada, yakıt deposu ile çamurluğun arasına gizlenmiş 4 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Otomobil sürücüsü V.K. ile yanındaki teyzesi Z.D. gözaltına alındı.

Emniyete götürülen V.K. ifadesinde, “Uyuşturucu maddeyi kullanmak için aldım. Teyzemden korkup, çekindiğim için de sakladım” dedi.

Z.D. ise akraba ziyaretine gitmek için yeğenine eşlik ettiğini, uyuşturucu maddeden haberinin olmadığını öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Z.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul polisi şafak vakti harekete geçti: 29 adrese helikopter destekli operasyon
FOTOĞRAF 9
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Bağcılar merkezli Başakşehir, Eyüpsultan, Esenler ve Zeytinburnu genelinde daha önceden belirlenen 29 adresteki 33 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi.
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Operasyon kapsamında Bağcılar, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katındaki daireye giren polis ekipleri içeride arama yaptı.
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Operasyona özel harekat polislerinin yanı sıra hassas burunlu polis köpeği ve polis helikopteri de havadan destek verdi.
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Baskın yapılan adreste yakalanan şüphelinin de aralarında olduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.<br>
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İstanbul polisi şafak vakti harekete geçti: 29 adrese helikopter destekli operasyon
İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik beş ilçede helikopter destekli operasyon düzenlendi. 33 şüpheliyi yakalamak için 29 adrese şafak vakti yapılan baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, aramalarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

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