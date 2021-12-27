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ANKARA

Araçta hasta varsa geçiş hakkı da var

Rahatsızlanan babasını hastaneye yetiştirmek için hız sınırını aşan ve kırmızı ışıkta geçen sürücüye kesilen trafik cezası iptal edildi. Yargıtay’ın emsal niteliğindeki kararında sürücünün zorunluluk hali içerisinde olduğu belirtilerek yasaklardan sorumlu olmayacağı belirtildi.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
​Araçta hasta varsa geçiş hakkı da var
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Yargıtay, rahatsızlanan babasını hastaneye yetiştirmek için hız sınırını aşan ve kırmızı ışıkta geçen sürücüye kesilen trafik cezasıyla ilgili emsal karara imza attı. Yargıtay 19. Ceza Dairesi’nin kararına göre, Samsun’da yaşayan bir vatandaş, rahatsızlanan babasını hastaneye yetiştirmek için hız sınırını aştı ve kırmızı ışıkta geçti. Sürücü, aracı durduran trafik polislerine, babasını hastaneye yetiştirmeye çalıştığını söyledi ancak kendisinden ehliyet ve ruhsat istendi. Aracı sürmeye devam eden sürücü, babasını hastaneye yetiştirdi.

CEZAYA İTİRAZ ETTİ

  • Birkaç gün sonra araç plakasına ceza yazıldığını öğrenen sürücü, sulh ceza hakimliğine itiraz etti ancak reddedildi. Dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay Başsavcılığı da hazırladığı tebliğnamede, araç sürücüsünün, hastasını hastaneye yetiştirmek için söz konusu kuralları ihlal ettiğini belirterek, geçiş üstünlüğü nedeniyle cezanın bozulmasını istedi. Sürücüye kesilen cezayı iptal eden Yargıtay 19. Ceza Dairesi, kararında şu ifadeleri kullandı:

ÖNCELİĞİ VAR

“Olay sırasında babasını hastaneye acil servise götürdüğü hastane raporu ile sabit olan başvuran sürücünün, bir zaruret hali içinde bulunduğu, duyulur ve görünür geçiş üstünlüğü işaretini vermek şartı ile ‘hukuka uygunluk sebeplerinden’ biri olan ‘geçiş üstünlüğü’ bulunması nedeniyle, trafik kısıtlama ve yasaklarından sorumlu tutulamayacağı anlaşılmıştır.”

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