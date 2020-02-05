Aradan çekil

Saldırı sonrası bölgeye giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, şehitleri törenle memleketlerine uğurladı, yaralıları ziyaret etti. Suriye sınır hattında uzun süren toplantılarda sınır hattında ve İdlib’deki birliklerin durumunu gözden geçirdi. Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, gece geç saatlerde Ankara’ya döndü. Cephedeki topların namlularını Esed hedeflerine yönelten Mehmetçik, rejim güçlerini imha etmek için tereddüt göstermeyecek. Ruslarla askeri kanaldan iletişimin devam ettiği ve “Operasyon halinde rejimle aramıza girmeyin” mesajının iletildiği öğrenildi. Akar ve ekibinin sınır bölgesindeki toplantılarında ayrıca İdlib’e yönelik B ve C planları da masaya yatırıldı.

GÜNDEM Kahramanlar