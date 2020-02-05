Aradan çekil

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POLİTİKA

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İdlib’deki Türk birliklerine saldırarak 8 askeri şehit eden Esed milisleri ve İran destekli teröristlerden 76’sı öldürüldü. Suriye sınır hattında koordinasyon toplantıları gün boyu sürerken askeri yetkililer, herhangi bir düşmanca hareketin gerekli karşılığı alacağını vurguluyor.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Saldırı sonrası bölgeye giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, şehitleri törenle memleketlerine uğurladı, yaralıları ziyaret etti. Suriye sınır hattında uzun süren toplantılarda sınır hattında ve İdlib’deki birliklerin durumunu gözden geçirdi. Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, gece geç saatlerde Ankara’ya döndü. Cephedeki topların namlularını Esed hedeflerine yönelten Mehmetçik, rejim güçlerini imha etmek için tereddüt göstermeyecek. Ruslarla askeri kanaldan iletişimin devam ettiği ve “Operasyon halinde rejimle aramıza girmeyin” mesajının iletildiği öğrenildi. Akar ve ekibinin sınır bölgesindeki toplantılarında ayrıca İdlib’e yönelik B ve C planları da masaya yatırıldı.

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