Gündem Araştırma Görevlisi Ceren Damarı öldüren öğrencisine ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
ANKARA

Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ı öldüren öğrencisine ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel’in öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülmesine ilişkin açılan davada, sanık Hikmet’in TCK'nın 82. maddesindeki "canavarca hisle veya eziyet çektirerek, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını talep etti.

Haber Merkezi AA
Ceren Damar
Ceren Damar

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davada, sanık Hasan İsmail Hikmet'in ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılması istendi.

SAVCI ESAS HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜNÜ AÇIKLADI

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki görüşünü açıkladı.

Ceren hocayı öldüreceğini telefonda söylemiş
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Savcı, olayın gerçekleşme sürecini özetledi.

  • Hikmet'in, Şenel'e iki el tabancayla ateş ettikten sonra 17 kez bıçakladığını belirten savcı, sanığın Türk Ceza Kanunu'nun 82. maddesindeki "canavarca hisle veya eziyet çektirerek, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını talep etti.

Devam eden duruşmada müdahil avukatları beyanda bulunuyor.

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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan sosyal yardımlar hakkında iddia edilen 'AK Parti'den istifa edin başka partilere üye olun' söylemlerine ilişkin yaptığı açıklamada "Sosyal yardım alan hemşehrilerimiz, belediyeden birileri tarafından aranıyor ve kendilerine eğer yardımlardan yararlanmaya devam etmek istiyorlarsa AK Parti'den istifa edip başka bir partiye üye olmaları söyleniyor. Bu ahlaksız teklifi kabul ederlerse sosyal yardımlardan yararlanmaya devam edecekleri ifade ediliyor. Aksi takdirde aldıkları yardımın kesileceği tehdidi ile tehdit ediliyorlar" ifadeleri ile tepki gösterdi.

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