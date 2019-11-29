Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ı öldüren öğrencisine ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Gündem

Tunceli'ye mevsimin ilk karı yağdı: Yollar kapandı araçlar yolda kaldı

Tunceli'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. Kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yolda mahsur kalırken, çok sayıda köy yolu da ulaşıma kapandı. Sivas-Erzincan sınırında bulunan 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ geçidinde de kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.