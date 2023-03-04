Araştırmacı ekonomist Timothy Ash: Erdoğan Türkiye’de yaşanan ‘saçmalıkların’ en büyük galibi olacak

Araştırmacı ekonomist Timothy Ash Türkiye'deki gelişmeleri kaleme aldı
Merkezi Washington DC'de bulunan Avrupa Politika Analiz Merkezi, Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair yaşanan gelişmeleri analiz etti.
'Türkiye'de 'kesinlikle' beklenmedik gelişmeler yaşandı'
Araştırmacı ekonomist İngiliz Timothy Ash’ın kaleme aldığı makalede, Akşener’in Kılıçdaroğlu’na verdiği desteği geri çekmesiyle Türkiye’de öngörülmeyen gelişmeler yaşandığından bahsederek, “Türkiye'de 6'lı muhalefet olarak bilinen gruptan bir parti liderinin, Türkiye'de yaklaşmakta olan seçimler için koalisyonunun tek adayı olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği desteği çekmesiyle birlikte, gerçekten dikkate değer veya kesinlikle beklenmedik gelişmeler yaşandı” dedi.
Ash, Meral Akşener’in Altılı Masa’yı dağıtma girişiminden önce seçimlerde birlikte hareket edileceğine dikkat çekerken, gidişatı Akşener’in değiştirdiğini söyledi:
'Akşener muhalefeti güçsüzleştirdi'
Araştırmacı ekonomist, Akşener’in seçimlere giden bu süreçte muhalefet bloğunu güçsüzleştirdiğine değindi:
“Her şeye rağmen Akşener, 6 partili koalisyonundan ayrılmaya kararlı görünüyor ve böylece muhalefetin Mayıs'ta yapılacak ortak cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri öncesindeki duruşunu ciddi şekilde zayıflatıyor.”
Ash, bugüne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın anketlerde geriden geldiğini iddia ederek, yaşanan yeni gelişmelerin Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan’ı yenme olasılığını ciddi anlamda düşürdüğünü söyledi.
'Yaşananların en büyük galibi Erdoğan'
Seçimlere çok az bir zaman kala Akşener’in Altılı Masa’yı dağıtmasını ‘saçmalık’ olarak yorumlayan Ash, “Sonuç olarak, bugünün "saçmalıklarının" en büyük galibi, Tayyip Erdoğan gibi görünüyor. Erdoğan 3 Mart tarihinde muhalefet içerisinde yaşanan olaylarndan sonra, bir dönem daha kazanmaya hazır görünüyor” dedi.