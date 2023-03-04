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Araştırmacı ekonomist Timothy Ash: Erdoğan Türkiye’de yaşanan ‘saçmalıkların’ en büyük galibi olacak

Avrupa Politika Analiz Merkezi (CEPA), İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Altılı Masa’yı dağıtmasının ardından cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair yayınladığı analizde, Türkiye’de ‘kesinlikle’ beklenmedik gelişmelerin yaşandığına dikkat çekti. Araştırmacı Ash'ın kaleme aldığı makalede, “Yaşanan bu ‘saçmalıkların’ en büyük galibi olan Erdoğan, bir dönem daha kazanmaya hazır. Akşener muhalefeti zayıflattı” ifadeleri yer aldı.

Şefika Nur Çiftçi
Şefika Nur Çiftçi
12:05 . 4/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Araştırmacı ekonomist Timothy Ash Türkiye'deki gelişmeleri kaleme aldı

Araştırmacı ekonomist Timothy Ash Türkiye'deki gelişmeleri kaleme aldı

Merkezi Washington DC'de bulunan Avrupa Politika Analiz Merkezi, Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair yaşanan gelişmeleri analiz etti.


'Türkiye'de 'kesinlikle' beklenmedik gelişmeler yaşandı'

Araştırmacı ekonomist İngiliz Timothy Ash’ın kaleme aldığı makalede, Akşener’in Kılıçdaroğlu’na verdiği desteği geri çekmesiyle Türkiye’de öngörülmeyen gelişmeler yaşandığından bahsederek, “Türkiye'de 6'lı muhalefet olarak bilinen gruptan bir parti liderinin, Türkiye'de yaklaşmakta olan seçimler için koalisyonunun tek adayı olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği desteği çekmesiyle birlikte, gerçekten dikkate değer veya kesinlikle beklenmedik gelişmeler yaşandı” dedi.



Ash, Meral Akşener’in Altılı Masa’yı dağıtma girişiminden önce seçimlerde birlikte hareket edileceğine dikkat çekerken, gidişatı Akşener’in değiştirdiğini söyledi:


“Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimi 14 Mayıs'ta gerçekleşecek ve en azından başlangıçta, muhalefet bloğunun Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan indirmek için beraber hareket edebileceği görünüyordu. Muhalefet grubu içerisinden,
‘Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ı yenemeyeceği’
çağrısını, grubun üyelerinden birisi olan İYİ Parti'den Meral Akşener yaptı.”


Yazısını İmamoğlu ve Yavaş’ın ‘
Kılıçdaroğlu’nun iradesi dışında hareket etmeyeceklerine
’ dair yaptıkları ortak açıklamadan önce kaleme alan Ash, “Akşener şimdi, Erdoğan'a karşı aday olması için İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu veya Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı destekliyor gibi görünüyor. Bu isimlerin, üyesi oldukları CHP'nin parti lideri Kılıçdaroğlu'nu sırtından bıçaklamaya hazır olup olmayacağı ise henüz belli değil” dedi.

'Akşener muhalefeti güçsüzleştirdi'

Araştırmacı ekonomist, Akşener’in seçimlere giden bu süreçte muhalefet bloğunu güçsüzleştirdiğine değindi:


“Her şeye rağmen Akşener, 6 partili koalisyonundan ayrılmaya kararlı görünüyor ve böylece muhalefetin Mayıs'ta yapılacak ortak cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri öncesindeki duruşunu ciddi şekilde zayıflatıyor.”


Ash, bugüne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın anketlerde geriden geldiğini iddia ederek, yaşanan yeni gelişmelerin Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan’ı yenme olasılığını ciddi anlamda düşürdüğünü söyledi.


'Yaşananların en büyük galibi Erdoğan'

Seçimlere çok az bir zaman kala Akşener’in Altılı Masa’yı dağıtmasını ‘saçmalık’ olarak yorumlayan Ash, “Sonuç olarak, bugünün "saçmalıklarının" en büyük galibi, Tayyip Erdoğan gibi görünüyor. Erdoğan 3 Mart tarihinde muhalefet içerisinde yaşanan olaylarndan sonra, bir dönem daha kazanmaya hazır görünüyor” dedi.



Altılı Masa’nın dağılmasıyla MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin bu sözleri akla geldi: “Unutmayınız bir kere satan yine satar”
Altılı Masa’nın dağılmasıyla MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin bu sözleri akla geldi: “Unutmayınız bir kere satan yine satar”

Altılı Masa toplantısının ardından İYİ Parti’de hareketli anlar yaşanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Genel İdare Kurulu’nun ardından açıklamalar yaptı, 6 partinin bir araya gelerek kurduğu masayı dağıttı. Akşener, "İYİ Parti kıskaca alındı, boyun eğmeyeceğiz. Şahsi hırslar ön plana çıktı. Altılı masa millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir” diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrıda bulundu. Meral Akşener, "Sizi göreve çağırıyorum. Bu vazife görmezden gelinemez" dedi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 2018 yılında 12. Olağan Büyük Kurultay’ında söylediği sözler akıllara geldi. Bahçeli, “Unutmayınız bir kere satan yine satar. Vefasızlık imansızlıktır, ihanete iltifat ve ihtiramdır” dedi.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Meral Akşener
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Altılı Masa
#İYİ Parti
#CHP
#İmamoğlu
#Yavaş
#TimothyAsh
#CEPA
1 saat önce
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Araştırmacı ekonomist Timothy Ash: Erdoğan Türkiye’de yaşanan ‘saçmalıkların’ en büyük galibi olacak
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