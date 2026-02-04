Ardahan'da eğitime ara verildi

Yeni Şafak
4/02/2026, Çarşamba
Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi
Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi

Ardahan Valisi Fatih Çiçekli, sosyal medya hesabından olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiğini duyurdu.

Ardahan'da Posof ilçesi hariç olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

Vali Mehmet Fatih Çiçekli, valilik sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada,
"Sevgili öğrenciler, tatil taleplerinizi ilettiğiniz mesajlarınız elbette bize ulaştı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek riskleri göz önünde bulundurarak okullarımızı çarşamba günü tatil ediyoruz. Bu süreyi kitap okuyarak verimli bir şekilde geçirmenizi diliyorum."
ifadelerini kullandı.

Posof ilçesi hariç, tüm ili kapsayan karara ilişkin, ayrıca, hamile, engelli kamu personeli, çocukları anaokulu ve kreşlerde eğitim gören kadın kamu personelinin de idari izinli olacağı belirtildi.



