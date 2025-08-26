Yeni Şafak
Ardahan'da 'Mayıs sinekleri'nin 'ölüm dansı' sona erdi

Ardahan'da 'Mayıs sinekleri'nin 'ölüm dansı' sona erdi

21:3426/08/2025, Salı
AA
Sinekler bu yıl tarihi Ardahan köprüsü çevresinde yoğunlaştı.
Sinekler bu yıl tarihi Ardahan köprüsü çevresinde yoğunlaştı.

Ardahan'da yaklaşık 10 gündür özellikle havanın kararmasıyla yoğunlaşan ve aydınlatma lambalarının etrafını saran "Bir günlükler" ve "Mayıs sinekleri" olarak adlandırılan sineklerin "ölüm dansı" tamamlandı.

Ardahan'da, "Bir günlükler" ve "Mayıs sinekleri" olarak adlandırılan, kelebeği andıran sineklerin "ölüm dansı" tamamlandı.

Genellikle Kura Nehri bölgesinde görülmeye başlanan sinekler, bu yıl tarihi Ardahan köprüsü çevresinde yoğunlaştı.

Köprü bölgesinde akşam saatlerinde toplanan sinekler, aydınlatma lambalarının etrafını sardı.

Sinekler, bu yıl tarihi Ardahan köprüsünün yanı sıra Ardahan Kalesi çevredeki parklarda da görüldü.

Yaklaşık 10 gündür özellikle havanın kararmasıyla yoğunlaşan ve aydınlatma lambalarının etrafını saran sinekler, bazı vatandaşlarca görüntülendi.

Sinekler, yaklaşık yarım saat kanat çırptıktan sonra "ölüm dansı"nı tamamladı.



#Ardahan
#bir günlükler
#Mayıs sinekleri
#ölüm dansı
#sinek
