Gündem Areda araştırdı Türk halkı Pençe-Kilit operasyonunu destekliyor
ANKARA

Areda araştırdı: Türk halkı Pençe-Kilit operasyonunu destekliyor

Areda Survey’in gerçekleştirdiği "Türkiye’nin Kuzey Irak bölgesinde PKK’ya yönelik Pençe-Kilit operasyonunun değerlendirilmesini" inceleyen anketin sonuçları, Türk halkının yüzde 82,5’inin bu operasyonu desteklediğini ortaya koydu.

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Haber Merkezi DHA
Areda araştırdı: Türk halkı Pençe-Kilit operasyonunu destekliyor
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Araştırma şirketi Areda Survey’in katılımcılara yönelttiği "Türkiye’nin Kuzey Irak bölgesinde PKK’ya yönelik Pençe-Kilit operasyonunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna karşılık, araştırmaya katılanların yüzde 82,5’lik çoğunluğu operasyonu desteklediğini belirtirken, yüzde 17,5’lik dilimden ise karşıyım yanıtı geldi.

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YÜZDE 86’LIK ORANLA EN ÇOK ERKEKLER DESTEKLİYOR

Araştırmaya katılan kadınların yüzde 78’i, erkeklerin ise yüzde 86,8 gibi büyük bir çoğunluğu operasyonu desteklediğini belirtti. 55 yaş ve üzeri operasyonu en çok destekleyen kesim olurken, bunu yetişkinler ve gençler takip etti. Yüzde 91’lik oranla en çok destekleyen kesim lise öğrenimi görenler oldu. Anket sonuçlarına göre, bu üç değişkenin tüm alt kategorisinde yer alan katılımcıların benzer bir tutuma sahip oldukları, cinsiyet, yaş ve eğitim düzeyinin katılımcılar arasında herhangi bir farklılığa yol açmadığı belirlendi.

Bu araştırma, 26-28 Nisan 2022 tarihleri arasında AREDA Survey tarafından CAWI (Computer Assisted Web Interview) yöntemiyle NUTS-2 istatistiksel bölgeleme sistemine göre seçilmiş 26 ilde toplam 2000 kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir.

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